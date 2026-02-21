Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Словакии возложил венок к памятнику воинам Красной Армии - РИА Новости, 21.02.2026
23:24 21.02.2026
Посол России в Словакии возложил венок к памятнику воинам Красной Армии
Посол России в Словакии возложил венок к памятнику воинам Красной Армии - РИА Новости, 21.02.2026
Посол России в Словакии возложил венок к памятнику воинам Красной Армии
Посол РФ в Словакии Сергей Андреев возложил венок и цветы к памятнику воинам Красной Армии в Братиславе, сообщило российское посольство. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T23:24:00+03:00
2026-02-21T23:24:00+03:00
в мире
россия
словакия
братислава
сергей андреев
россия
словакия
братислава
в мире, россия, словакия, братислава, сергей андреев
В мире, Россия, Словакия, Братислава, Сергей Андреев
Посол России в Словакии возложил венок к памятнику воинам Красной Армии

Посол России в Словакии Андреев возложил венок к памятнику воинам Красной Армии

Посол России Сергей Андреев
Посол России Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото предоставлено Посольством России в Польше
Посол России Сергей Андреев. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 21 фев - РИА Новости. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев возложил венок и цветы к памятнику воинам Красной Армии в Братиславе, сообщило российское посольство.
"В канун Дня защитника Отечества посол России в Словакии Сергей Андреев с супругой и сотрудники посольства возложили венок и цветы к памятнику воинам Красной Армии на Центральном военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе", - говорится в сообщении дипмиссии.
В информации отмечается, что в России "День защитника Отечества символизирует глубокую благодарность и уважение к подвигу и мужеству воинов, во все времена стойко защищавших от врагов свою Родину и освобождавших другие страны".
"В боях за освобождение Словакии от немецко-фашистских захватчиков в 1944-1945 годах пали 64 тысячи красноармейцев. Их подвиг навсегда сохранится в нашей памяти", - заключили в посольстве.
В миреРоссияСловакияБратиславаСергей Андреев
 
 
