Посол России в Словакии возложил венок к памятнику воинам Красной Армии

БРАТИСЛАВА, 21 фев - РИА Новости. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев возложил венок и цветы к памятнику воинам Красной Армии в Братиславе, сообщило российское посольство.

В информации отмечается, что в России "День защитника Отечества символизирует глубокую благодарность и уважение к подвигу и мужеству воинов, во все времена стойко защищавших от врагов свою Родину и освобождавших другие страны".