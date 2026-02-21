Политика Мексики стабилизирует ситуацию в Америке, заявил посол России

МЕХИКО, 21 фев – РИА Новости. Проводимая правительством Мексики внешняя политика служит стабилизирующим фактором в Латинской Америке в условиях силовых действий США в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол России Николай Софинский.

"Остается только отдать должное решительности мексиканского руководства в отстаивании своих позиций и надеяться на сохранение столь завидной стойкости", - заключил глава российской дипмиссии.