Политика Мексики стабилизирует ситуацию в Америке, заявил посол России - РИА Новости, 21.02.2026
11:02 21.02.2026
Политика Мексики стабилизирует ситуацию в Америке, заявил посол России
Политика Мексики стабилизирует ситуацию в Америке, заявил посол России
Проводимая правительством Мексики внешняя политика служит стабилизирующим фактором в Латинской Америке в условиях силовых действий США в регионе, заявил в... РИА Новости, 21.02.2026
2026
в мире, сша, мексика, россия, клаудия шейнбаум
Политика Мексики стабилизирует ситуацию в Америке, заявил посол России

Софинский: внешняя политика Мексики стабилизирует ситуацию в Латинской Америке

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 21 фев – РИА Новости. Проводимая правительством Мексики внешняя политика служит стабилизирующим фактором в Латинской Америке в условиях силовых действий США в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол России Николай Софинский.
"Бесспорно, что проводимая правительством Клаудии Шейнбаум внешняя политика служит оздоровляющим и стабилизирующим фактором в Латамерике в складывающихся условиях", - сказал Софинский.
Трамп подписал указ о введении торговой пошлины для всех стран мира
Вчера, 02:46
Он напомнил, что оценки действиям США в отношении соседних Кубы и Венесуэлы неоднократно давались МИД России, и российским руководством и были квалифицированы как агрессия. Подобные действия, по словам посла, создают опасный прецедент, угрожающий "всей системе правового регулирования международными связями в глобальном измерении".
"Речь здесь не только о нефтедобыче, а о любых сюжетах, которые могут трактоваться США как затрагивающие интересы их национальной безопасности. Ситуация вокруг Панамского канала, Гренландии или Ирана - явственные тому подтверждения", - подчеркнул Софинский.
Говоря о роли Мексики в этой ситуации, посол подчеркнул, что ее принципиальные внешнеполитические установки и исторические традиции являются опорными и консолидирующими элементами региональной идентичности.
"Остается только отдать должное решительности мексиканского руководства в отстаивании своих позиций и надеяться на сохранение столь завидной стойкости", - заключил глава российской дипмиссии.
Посол назвал Кубу главным партнером России в Латинской Америке
13 февраля, 16:53
 
