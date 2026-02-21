Политика Мексики стабилизирует ситуацию в Америке, заявил посол России

МЕХИКО, 21 фев – РИА Новости. Проводимая правительством Мексики внешняя политика служит стабилизирующим фактором в Латинской Америке в условиях силовых действий США в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол России Николай Софинский.
"Бесспорно, что проводимая правительством Клаудии Шейнбаум внешняя политика служит оздоровляющим и стабилизирующим фактором в Латамерике в складывающихся условиях", - сказал Софинский.
Он напомнил, что оценки действиям США в отношении соседних Кубы и Венесуэлы неоднократно давались МИД России, и российским руководством и были квалифицированы как агрессия. Подобные действия, по словам посла, создают опасный прецедент, угрожающий "всей системе правового регулирования международными связями в глобальном измерении".
"Речь здесь не только о нефтедобыче, а о любых сюжетах, которые могут трактоваться США как затрагивающие интересы их национальной безопасности. Ситуация вокруг Панамского канала, Гренландии или Ирана - явственные тому подтверждения", - подчеркнул Софинский.
Говоря о роли Мексики в этой ситуации, посол подчеркнул, что ее принципиальные внешнеполитические установки и исторические традиции являются опорными и консолидирующими элементами региональной идентичности.
"Остается только отдать должное решительности мексиканского руководства в отстаивании своих позиций и надеяться на сохранение столь завидной стойкости", - заключил глава российской дипмиссии.
