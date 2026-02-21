Рейтинг@Mail.ru
00:27 21.02.2026 (обновлено: 00:37 21.02.2026)
Бессент раскритиковал решение Верховного суда США по пошлинам Трампа
Бессент раскритиковал решение Верховного суда США по пошлинам Трампа

Бессент: решение верховного суда по пошлинам лишило Трампа рычага влияния

ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Решение Верховного суда США, признавшего незаконными импортные пошлины, стало серьезным ударом для американского народа и лишило президента Дональда Трампа важного рычага влияния, заявил глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.
"Сегодня американский народ потерпел поражение, так как лишение президента Трампа важного рычага в рамках полномочий IEEPA стало серьезной потерей для всей страны", — сказал министр.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин
00:14
Бессент призвал иностранных партнеров США, заключивших с ними торговые сделки, соблюдать достигнутые договоренности, несмотря на решение Верховного суда.
В пятницу высшая судебная инстанция Соединенных Штатов признала, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему это делать, а исключительными полномочиями на это наделен конгресс.
Трамп в ответ на решение суда заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам. Он подчеркнул, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохранятся, и пообещал подписать позже в пятницу указ о введении глобальной пошлины в десять процентов в дополнение к уже инициированным.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Вэнс раскритиковал решение Верховного суда США о пошлинах
Вчера, 23:33

Введение тарифов

Торговую политику 47-й президент США начал ужесточать практически сразу же после возвращения в Белый дом: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили.
Кульминацией стало начало апреля прошлого года, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс Соединенные Штаты поставили на паузу, начав переговоры со многими государствами.
Апелляционный суд США в конце августа 2025-го постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Бессент спрогнозировал рост ВВП США в 2026 году
00:36
 
В миреСШАДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
