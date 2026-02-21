Людей после вынужденной посадки Ми-8 доставят до села Яр-Сале на вездеходе

https://ria.ru/20260221/posadka-2075974932.html
Людей после вынужденной посадки Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе доставят до села Яр-Сале на вездеходе, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 21.02.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Людей после вынужденной посадки Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе доставят до села Яр-Сале на вездеходе, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"Созвонился с главой Ямальского района
, который уже работает на месте вынужденной посадки вертолета Ми-
8 в Панаевске. Всем пассажирам и членам экипажа оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. К счастью, обошлось без жертв и тяжёлых травм. На борту находилось десять человек. Людей доставят в Яр-Сале на треколе (вездеходе – ред.)", – написал в своих соцсетях Артюхов
.
Он отметил, что причину случившегося выясняют специалисты авиакомпании "Ямал", ситуация находится на контроле.
В субботу в авиакомпании "Ямал" РИА Новости уточняли, что утром при вылете из Панаевска в Яр-Сале вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы. Предварительно, командир вертолета Ми-8 получил травму головы, бортмеханик – травму руки, сообщали агентству в правоохранительных органах, у одной женщины гипертонический криз, у остальных пассажиров легкие ушибы.
Судя по обнародованному Уральской транспортной прокуратурой фотоснимку, у вертолета сильно надломился "хвост", повредились винты. Надзорный орган начал проверку, назвав посадку "жесткой".
По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
, причинами жесткой посадки Ми-8 могли стать ошибка пилота или неисправность воздушного судна, проводится проверка по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. В ведомстве рассказывали, что после взлета с посадочной площадки Панаевска вертолет пролетел около 400 метров, прежде чем выполнить посадку в заснеженном поле.