Людей после вынужденной посадки Ми-8 доставят до села Яр-Сале на вездеходе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Людей после вынужденной посадки Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе доставят до села Яр-Сале на вездеходе, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

В субботу в авиакомпании "Ямал" РИА Новости уточняли, что утром при вылете из Панаевска в Яр-Сале вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы. Предварительно, командир вертолета Ми-8 получил травму головы, бортмеханик – травму руки, сообщали агентству в правоохранительных органах, у одной женщины гипертонический криз, у остальных пассажиров легкие ушибы.