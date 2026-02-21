Рейтинг@Mail.ru
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале - РИА Новости, 21.02.2026
11:16 21.02.2026 (обновлено: 12:22 21.02.2026)
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале - РИА Новости, 21.02.2026
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, пассажиры и члены экипажа живы, сообщили РИА Новости в авиационной компании... РИА Новости, 21.02.2026
происшествия, ямал, ми-8 амтш
Происшествия, Ямал, Ми-8 АМТШ
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале, пассажиры и экипаж живы

© Фото : Уральская транспортная прокуратураПоследствия жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал"
Последствия жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании Ямал - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Уральская транспортная прокуратура
Последствия жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, пассажиры и члены экипажа живы, сообщили РИА Новости в авиационной компании "Ямал".
"Сегодня утром при вылете из поселка Панаевск, Ямальский район, вертолет Ми-8, следовавший в Яр-Сале, совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что обстоятельства происшествия уточняются, за людьми из Салехарда вылетел резервный борт.
Как пояснили агентству в пресс-службе администрации Ямальского района, пассажиры временно размещены в здании местного Дома культуры, обеспечены горячим чаем. Глава района Артем Чуланов выехал в Панаевск для координации действий всех служб и контроля ситуации.
