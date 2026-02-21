https://ria.ru/20260221/posadka-2075944002.html
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале
ямал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, пассажиры и члены экипажа живы, сообщили РИА Новости в авиационной компании "Ямал".
"Сегодня утром при вылете из поселка Панаевск, Ямальский район, вертолет Ми-8, следовавший в Яр-Сале, совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что обстоятельства происшествия уточняются, за людьми из Салехарда вылетел резервный борт.
Как пояснили агентству в пресс-службе администрации Ямальского района, пассажиры временно размещены в здании местного Дома культуры, обеспечены горячим чаем. Глава района Артем Чуланов выехал в Панаевск для координации действий всех служб и контроля ситуации.