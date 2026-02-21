https://ria.ru/20260221/ponomarev-2075976647.html
Пономарев назвал обмен Дивеева на Гонду лучшим трансфером зимы в РПЛ
Пономарев назвал обмен Дивеева на Гонду лучшим трансфером зимы в РПЛ - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Пономарев назвал обмен Дивеева на Гонду лучшим трансфером зимы в РПЛ
Обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду стал лучшим трансфером зимы в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил РИА Новости экс-защитник ЦСКА и... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T15:08:00+03:00
2026-02-21T15:08:00+03:00
2026-02-21T15:08:00+03:00
футбол
ссср
владимир пономарев
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
зенит
краснодар
лусиано гонду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067260780_0:17:1024:593_1920x0_80_0_0_d34359949305a96e4aebad89af838ff9.jpg
https://ria.ru/20260123/ponomarev-2069788030.html
ссср
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067260780_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ec3e0a14cd8a63da6940dc6b369e59f7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, владимир пономарев, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), зенит, краснодар, лусиано гонду
Футбол, СССР, Владимир Пономарев, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Зенит, Краснодар, Лусиано Гонду
Пономарев назвал обмен Дивеева на Гонду лучшим трансфером зимы в РПЛ
Пономарев назвал обмен Дивеева на Гонду хорошей заменой и лучшим трансфером зимы