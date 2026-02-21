Рейтинг@Mail.ru
Пономарев назвал обмен Дивеева на Гонду лучшим трансфером зимы в РПЛ
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:08 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/ponomarev-2075976647.html
Пономарев назвал обмен Дивеева на Гонду лучшим трансфером зимы в РПЛ
21.02.2026
Пономарев назвал обмен Дивеева на Гонду лучшим трансфером зимы в РПЛ
Обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду стал лучшим трансфером зимы в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил РИА Новости экс-защитник ЦСКА и... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T15:08:00+03:00
2026-02-21T15:08:00+03:00
футбол
ссср
владимир пономарев
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
зенит
краснодар
лусиано гонду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067260780_0:17:1024:593_1920x0_80_0_0_d34359949305a96e4aebad89af838ff9.jpg
https://ria.ru/20260123/ponomarev-2069788030.html
ссср
ссср, владимир пономарев, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), зенит, краснодар, лусиано гонду
Футбол, СССР, Владимир Пономарев, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Зенит, Краснодар, Лусиано Гонду
Пономарев назвал обмен Дивеева на Гонду лучшим трансфером зимы в РПЛ

Пономарев назвал обмен Дивеева на Гонду хорошей заменой и лучшим трансфером зимы

© Соцсети ФК "Зенит"Игорь Дивеев
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Игорь Дивеев. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду стал лучшим трансфером зимы в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил РИА Новости экс-защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев.
Дивеев 11 января перешел из московского ЦСКА в петербургский "Зенит", а Гонду отправился в обратном направлении.
«
"Лучший трансфер зимы – это обмен Игоря Дивеева на Гонду. Очень хорошая замена получилась. У ЦСКА были проблемы с нападающим, взяли хорошего из "Зенита", на сборах он хорошо выглядит, забивает. Это и должен делать нападающий. Но у "Зенита" оборона остается слабой. Дивеева они взяли, но это может и против них сыграть. Не уверен я в нем. Не думаю, что команда будет бороться за призовые места после рестарта чемпионата", - сказал Пономарев.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в чемпионате, занимая четвертое место в таблице с 36 очками. Лидирует "Краснодар" (40 очков). На второй позиции - "Зенит" (39).
Вендел - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Нельзя так с засранцами": Пономарев пожурил Семака за поведение Вендела
23 января, 11:04
 
ФутболСССРВладимир ПономаревПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ЗенитКраснодарЛусиано Гонду
 
