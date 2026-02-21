Рейтинг@Mail.ru
Пассажирам и экипажу севшего на Ямале вертолета оказали помощь - РИА Новости, 21.02.2026
11:30 21.02.2026 (обновлено: 12:14 21.02.2026)
Пассажирам и экипажу севшего на Ямале вертолета оказали помощь
Пассажирам и экипажу севшего на Ямале вертолета оказали помощь
происшествия, ямал, ми-8 амтш
Происшествия, Ямал, Ми-8 АМТШ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Медпомощь оказана на месте пассажирам и экипажу при вынужденной посадке вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, серьезных травм у них не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе депздрава региона.
"Все пассажиры и члены экипажа живы, угрозы жизни нет. Медицинская помощь оказана на месте: проведены осмотры, серьёзных травм не выявлено", – сказала собеседница агентства.
В субботу агентству в авиационной компании "Ямал" рассказали, что утром при вылете из поселка Панаевск в Ямальском районе вертолет Ми-8, следовавший в Яр-Сале, совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы, за людьми из Салехарда вылетел резервный борт.
Уральская транспортная прокуратура начала проверку после жёсткой посадки Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
