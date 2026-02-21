https://ria.ru/20260221/polozov-2076014126.html
Адвоката Полозова* переобъявили в розыск
Адвоката Полозова* переобъявили в розыск
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Адвокат-иноагент Николай Полозов*, осужденный на 8,5 лет колонии за фейки о ВС РФ, переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Полозов Николай Николаевич*… Основание для розыска - разыскивается по статье УК… переобъявлен. Ранее разыскивался", - указано в ведомственной базе.
В пятницу суд в Москве
заочно приговорил Полозова
* к восьми годам и шести месяцам колонии за фейки о ВС РФ. Также он лишен права администрировать сайты на четыре года. Адвокат заочно арестован. Было установлено, что Полозов* разместил в канале мессенджера под видом достоверных ложные сведения о действиях вооруженных сил России
в ходе СВО. Также он дал интервью, в котором также содержатся фейки о ВС РФ.
Минюст РФ внес Полозова* в реестр иноагентов в декабре 2024 года, а в октябре 2025 он был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. МВД объявило адвоката в розыск в июле 2025 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов