Адвоката Полозова* переобъявили в розыск

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Адвокат-иноагент Николай Полозов*, осужденный на 8,5 лет колонии за фейки о ВС РФ, переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Минюст РФ внес Полозова* в реестр иноагентов в декабре 2024 года, а в октябре 2025 он был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. МВД объявило адвоката в розыск в июле 2025 года.