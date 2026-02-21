В Турции назвали политику ЕС инфантильной

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Политика Европейского союза инфантильна и во многом основана на русофобии, выразил мнение турецкий политолог и директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан.

По мнению политолога, Турция не может быть частью такой политики, поскольку у нее - многовековые связи со странами региона и особенно с РФ.