12:02 21.02.2026 (обновлено: 12:05 21.02.2026)
В Турции назвали политику ЕС инфантильной
в мире, россия, турция, украина, сергей лавров, джо байден, евросоюз
В мире, Россия, Турция, Украина, Сергей Лавров, Джо Байден, Евросоюз
В Турции назвали политику ЕС инфантильной

Политолог Озхан: политика ЕС во многом основана на русофобии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Политика Европейского союза инфантильна и во многом основана на русофобии, выразил мнение турецкий политолог и директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецким СМИ (телеканалу "ТГРТ" и газете "Тюркие") заявил, что Россия и Турция сумели сделать правильные выводы из многовековой истории отношений и научились учитывать взаимные интересы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Санкции снимут за деньги: американцы скупят в России все ценное
Вчера, 08:00
"В позиции Европейского союза я вижу элемент фанатизма. Политика объединения инфантильна и во многом основана на настоящей русофобии", - сказал Озхан интернет-изданию "Лента.ру".
На вопрос издания о выборе Турции в качестве площадки для переговоров по урегулированию на Украине эксперт ответил, что было бы вполне разумно обращаться к республике за посредничеством, поскольку радикальная позиция ЕС и администрации бывшего президента США Джо Байдена фактически оборвала дипломатические каналы между Западом и РФ.
"Обратите внимание на действия стран Европейского союза, когда речь идет о конфликтах с участием других государств, например, Израиля, и сравните это с тем, как они ведут себя по отношению к России. Подобное сопоставление - простая лакмусовая бумажка, позволяющая понять настрой европейской бюрократии", - добавил Озхан.
По мнению политолога, Турция не может быть частью такой политики, поскольку у нее - многовековые связи со странами региона и особенно с РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Британская монархия прогнила окончательно
20 февраля, 08:00
 
В миреРоссияТурцияУкраинаСергей ЛавровДжо БайденЕвросоюз
 
 
