В Ярославской области задерживаются восемь пассажирских поездов

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Восемь пассажирских поездов задерживаются из-за поломки грузового поезда в Ярославской области, сообщила Северная железная дорога.
«
"Из-за остановки грузового поезда по технической неисправности на участке Берендеево - Ростов Великий Северной железной дороги задержаны пассажирские поезда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задерживаются поезда №70 Москва - Чита, №744 Москва - Кострома, №104 Москва - Ярославль, №6008 Александров - Ярославль-главный, №6009 Ярославль-главный - Александров, №746 Москва - Кострома, №108 Москва - Вологда, №927 Переславль - Москва. Время задержки, по данным СЖД, от 25 минут до четырех часов.
Отмечается, что пассажиры поездов №70 и №744 будут обеспечены питанием на станции Ярославль.
"Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и соблюдения прав пассажиров", - сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с легковушкой
18 февраля, 13:16