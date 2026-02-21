Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в частном доме
22:57 21.02.2026
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в частном доме
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 21.02.2026
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Константиново, тушение пожара продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской... РИА Новости, 21.02.2026
происшествия, московская область (подмосковье), воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в частном доме

В подмосковном Константиново при пожаре в частном доме погибли четыре человека

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Константиново, тушение пожара продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
В пресс-службе рассказали, что в субботу вечером поступил сигнал о возгорании в частном доме в селе Константиново в Воскресенске.
"В 20.16 спасатели локализовали пожар на площади 26 квадратных метров, в 21.07 - ликвидировали открытое горение. На данный момент тушение продолжается. По предварительным данным, четверо погибших", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Сотрудники экстренных служб у жилого дома в районе метро Октябрьская в центре Москвы, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Прокуратура взяла под контроль установку причин пожара в доме в Москве
