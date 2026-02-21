https://ria.ru/20260221/podmoskove-2076025707.html
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Константиново, тушение пожара продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T22:57:00+03:00
происшествия
РИА Новости
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, МЧС России
