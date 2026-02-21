https://ria.ru/20260221/podmoskove-2076022108.html
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме
Мужчина и женщина погибли в пожаре в частном доме в деревне Становое Раменского муниципального округа, причиной возгорания, предварительно, стало нарушение... РИА Новости, 21.02.2026
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина