В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в пожаре в частном доме в деревне Становое Раменского муниципального округа, причиной возгорания, предварительно, стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья.

Отмечается, что в субботу утром в деревне Становое Раменского муниципального округа произошел пожар в одноэтажном частном доме. По прибытии спасатели установили, что здание горит изнутри по всей площади.