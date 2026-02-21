Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 21.02.2026
22:06 21.02.2026
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 21.02.2026
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме
Мужчина и женщина погибли в пожаре в частном доме в деревне Становое Раменского муниципального округа, причиной возгорания, предварительно, стало нарушение... РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в пожаре в частном доме в деревне Становое Раменского муниципального округа, причиной возгорания, предварительно, стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья.
Отмечается, что в субботу утром в деревне Становое Раменского муниципального округа произошел пожар в одноэтажном частном доме. По прибытии спасатели установили, что здание горит изнутри по всей площади.
"Причиной распространения огня послужило позднее обнаружение и сообщение о пожаре. Звеньями газодымозащитной службы в доме были обнаружены двое погибших - мужчина и женщина", - сообщается в официальном канале ведомства на платформе Max.
В МЧС сообщили, что причины пожара устанавливаются специалистами. По предварительной версии, пожар случился из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
