Россиянки озвучили бюджет на подарки к 23 февраля - РИА Новости, 21.02.2026
07:51 21.02.2026 (обновлено: 07:59 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/podarki-2075924051.html
Россиянки озвучили бюджет на подарки к 23 февраля
Россиянки озвучили бюджет на подарки к 23 февраля
Россиянки озвучили бюджет на подарки к 23 февраля
Россиянки в среднем закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу к 23 Февраля и свыше 2 тысяч - на подарок отцу и братьям, подсчитали для РИА... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T07:51:00+03:00
2026-02-21T07:59:00+03:00
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075702923_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_800f71295a2559ac527340e0445ccffe.jpg
https://ria.ru/20251231/zaprosy-2065839356.html
https://ria.ru/20260220/prazdnik-2075804335.html
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075702923_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1f31566f5123dc2143d8e5a8a4b7fce6.jpg
Общество, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Общество, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россиянки озвучили бюджет на подарки к 23 февраля

РИА Новости: россиянки тратят на подарки к 23 февраля до 3,5 тысяч рублей

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россиянки в среднем закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу к 23 Февраля и свыше 2 тысяч - на подарок отцу и братьям, подсчитали для РИА Новости аналитики агентства маркетинговых исследований "ORO", опросив жительниц страны от 18 до 65 лет.
Так, среди опрошенных россиянок в среднем готовы потратить на подарок мужу или партнеру примерно 3 458 рублей, а своему ребенку – 2 097 рублей.
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках
31 декабря 2025, 14:02
Примерно на ту же сумму женщины могут подготовить подарок своим отцам (2 062 рубля) и братьям (2 021 рубль), а также хозяину дома, к которому пришли в гости (2 226 рублей). Чуть меньше женщины готовы потратить на подарок коллеге и начальнику - 1 267 рублей.
Вместе с тем россиянки при выборе подарка чаще исходят из пожеланий мужчины (48% опрошенных), чем бюджета (36%).
Самые популярные подарки – одежда и аксессуары (55% опрошенных), косметические средства для ухода (54%) и аксессуары для автомобиля (39%).
Выбирая подарок, женщины прежде всего опираются на личный опыт (79%) и рекомендации друзей (23%) и рекламу (19%).
При этом четверть женщин признаются, что им сложно подобрать подарок, а более половины периодически испытывают с этим трудности. Почти половина опрошенных посвящает подбору подарка несколько часов.
"Сам процесс для многих непростой, а значит, бренды могут выиграть за счет понятных подборок и решений под разные бюджеты и типы личностей", - прокомментировал директор по развитию бизнеса FMCG & Retail "ORO" Дмитрий Моисеев.
Исследование проводилось в январе 2026 года методом онлайн-опроса через панель ORO. В нем приняли участие 1 тысяча женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. Выборка квотировалась по полу, возрасту и федеральным округам на основе данных Росстата.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Опрос показал, как россияне планируют провести 23 февраля
20 февраля, 16:16
 
Общество
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
