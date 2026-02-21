Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию в марте
23:08 21.02.2026
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию в марте
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию в марте
Гражданам, отметившим в феврале 80 лет, начиная с марта в беззаявительном порядке будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2026
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию в марте

Россиянам, отметившим в феврале 80 лет, с марта удвоят выплату к пенсии

Сотрудник ПФР. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гражданам, отметившим в феврале 80 лет, начиная с марта в беззаявительном порядке будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Гражданам, отметившим в феврале 80 лет, начиная с марта в беззаявительном порядке будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии", - сказала она.
Депутат добавила, что сумма фиксированной выплаты будет составлять 19 169 рублей.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
