12:53 21.02.2026
В Московском зоопарке пандам вручили подарки в честь Китайского Нового года
В Московском зоопарке пандам вручили подарки в честь Китайского Нового года
китай, россия, светлана акулова, чжан ханьхуэй, московский зоопарк
Китай, Россия, Светлана Акулова, Чжан Ханьхуэй, Московский зоопарк
Большая панда в Московском зоопарке
Большая панда в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Большим пандам Жуи и Катюше из Московского зоопарка вручили подарки в честь Китайского Нового года, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль Китайского Нового года открылся в Московском зоопарке в субботу красочным шоу с огненной лошадью, барабанщиками и Китайским драконом. В мероприятии приняли участие генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова и полномочный министр посольства КНР в России Чжан Вэй с супругой.
"По поручению господина посла (Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ - ред.)Чжан Ханьхуэя, я сегодня вручаю от имени посольства новогодние подарки нашей любимой семье больших панд. Мы желаем им в Новом году здоровья и радости, чтобы они впредь дарили людям счастливые мгновения и несли миссию дружбы, стали свидетелями и участниками непрерывного развития китайско-российского сотрудничества и их государственных отношений", - сказал Чжан Вэй в ходе мероприятия.
Катюша получила в подарок игрушку из сена, фруктовый торт со льдом, а для Жуи соорудили настоящего коня из бамбука. В вольерах для панд украсили новогоднюю елку и разложили листву. Жуи и Катюша с удовольствием знакомились с подарками, пробуя их на вкус.
