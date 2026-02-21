Девяносто восьмую гвардейскую дивизию ВДВ наградили орденом Суворова

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского дивизия награждена орденом Суворова, сообщили в Минобороны России.

Дивизия награждена указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции. Торжественная церемония вручения ордена Суворова состоялась в драматическом театре города Иваново.

"Высокой государственной награды прославленное соединение удостоено "за выдающиеся успехи в управлении войсками, отличную организацию боевых операций, решительность и настойчивость в их проведении, обеспечившие разгром превосходящих сил противника". Это одна из высших полководческих наград, отмечающая мастерство в наступлении и обороне", - сказали в ведомстве.

В церемонии приняли участие заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, командование, военнослужащие соединения и ветераны ВДВ. Чубарыкин прикрепил орден Суворова к полотнищу Георгиевского знамени соединения, а к древку - знаменную ленту.

"Орден Суворова - это полководческая награда. Он вручается за отличную организацию войсковых операций, за решительность и высокое искусство управления боем. И вы с честью доказали свое право носить это почетное наименование", - подчеркнул в ходе выступления генерал-майор Сергей Чубарыкин.

В драматическом театре для участников и гостей торжественного мероприятия прошли тематические выставки вооружения, средств парашютного десантирования, военного имущества родов и видов войск, трофеев из зоны СВО, фотовыставка "Zнай СВОих".

Боевой путь дивизии

Это награждение орденом Суворова стало уже вторым высоким признанием заслуг дивизии за последние годы. 17 декабря 2024 года указом президента РФ 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия была награждена орденом Александра Невского "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом дивизии в боевых действиях по защите Отечества".

98-я дивизия ведет свою историю с января 1944 года, когда в Московском военном округе началось ее формирование как стрелковой дивизии. Командный и рядовой состав был подобран из курсантов военных училищ, моряков Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Днем рождения соединения считается 3 мая 1944 года, когда ей было вручено Боевое знамя.

Боевой путь дивизия начала на Карельском фронте, участвуя в Свирско-Петрозаводской наступательной операции. За мужество при форсировании реки Свирь 2 июля 1944 года соединению было присвоено почетное наименование "Свирская". В дальнейшем дивизия освобождала Венгрию, Австрию и Чехословакию. За годы Великой Отечественной войны более 11,5 тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями, а 19 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

3 июня 1946 года дивизия была переформирована по штатам ВДВ и переименована в 98-ю гвардейскую воздушно-десантную Свирскую Краснознамённую дивизию. В Иваново дивизия дислоцируется с 1993 года. Личный состав соединения выполнял боевые задачи в республиках Закавказья и Средней Азии, в Афганистане, Чечне, Югославии, в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе, операции по принуждению Грузии к миру и в Сирии . С первых дней специальной военной операции десантники дивизии участвуют в самых тяжелых боях, проявляя героизм и мужество.

98-я дивизия освободила город Часов Яр в июле 2025 года после почти года ожесточенных боев. Часов Яр, расположенный на господствующей высоте, представлял собой мощный укрепрайон с развитой сетью путей сообщения. Его освобождение открыло российским войскам оперативный простор для наступления в направлении Константиновки , Дружковки и Краматорска . Десантники 98-й дивизии, укомплектованные военнослужащими из Ивановской, Костромской и Ярославской областей, прошли более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и атаками ударных беспилотников ВСУ.