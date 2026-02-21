Рейтинг@Mail.ru
Девяносто восьмую гвардейскую дивизию ВДВ наградили орденом Суворова
20:03 21.02.2026
Девяносто восьмую гвардейскую дивизию ВДВ наградили орденом Суворова
Девяносто восьмую гвардейскую дивизию ВДВ наградили орденом Суворова - РИА Новости, 21.02.2026
Девяносто восьмую гвардейскую дивизию ВДВ наградили орденом Суворова
98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского дивизия награждена орденом Суворова, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 21.02.2026
россия
иваново
ивановская область
станислав воскресенский
александр невский
андрей белоусов
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
Новости
россия, иваново, ивановская область, станислав воскресенский, александр невский, андрей белоусов, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Иваново, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Александр Невский, Андрей Белоусов, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Девяносто восьмую гвардейскую дивизию ВДВ наградили орденом Суворова

Девяносто восьмую гвардейскую дивизию ВДВ наградили орденом Суворова за отвагу

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОрден Суворова
Орден Суворова - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Орден Суворова. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского дивизия награждена орденом Суворова, сообщили в Минобороны России.
Дивизия награждена указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции. Торжественная церемония вручения ордена Суворова состоялась в драматическом театре города Иваново.
Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады Ветераны Добровольческого корпуса, участвовавшей в операции Поток, в Судже - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Бригаде, участвовавшей в операции "Поток", вручили награды
10 апреля 2025, 05:10
"Высокой государственной награды прославленное соединение удостоено "за выдающиеся успехи в управлении войсками, отличную организацию боевых операций, решительность и настойчивость в их проведении, обеспечившие разгром превосходящих сил противника". Это одна из высших полководческих наград, отмечающая мастерство в наступлении и обороне", - сказали в ведомстве.
В церемонии приняли участие заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, командование, военнослужащие соединения и ветераны ВДВ. Чубарыкин прикрепил орден Суворова к полотнищу Георгиевского знамени соединения, а к древку - знаменную ленту.
"Орден Суворова - это полководческая награда. Он вручается за отличную организацию войсковых операций, за решительность и высокое искусство управления боем. И вы с честью доказали свое право носить это почетное наименование", - подчеркнул в ходе выступления генерал-майор Сергей Чубарыкин.
В драматическом театре для участников и гостей торжественного мероприятия прошли тематические выставки вооружения, средств парашютного десантирования, военного имущества родов и видов войск, трофеев из зоны СВО, фотовыставка "Zнай СВОих".

Боевой путь дивизии

Это награждение орденом Суворова стало уже вторым высоким признанием заслуг дивизии за последние годы. 17 декабря 2024 года указом президента РФ 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия была награждена орденом Александра Невского "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом дивизии в боевых действиях по защите Отечества".
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на заседании коллегии Минобороны России - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Замминистра обороны наградил псковских десантников орденами
7 января, 14:14
98-я дивизия ведет свою историю с января 1944 года, когда в Московском военном округе началось ее формирование как стрелковой дивизии. Командный и рядовой состав был подобран из курсантов военных училищ, моряков Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Днем рождения соединения считается 3 мая 1944 года, когда ей было вручено Боевое знамя.
Боевой путь дивизия начала на Карельском фронте, участвуя в Свирско-Петрозаводской наступательной операции. За мужество при форсировании реки Свирь 2 июля 1944 года соединению было присвоено почетное наименование "Свирская". В дальнейшем дивизия освобождала Венгрию, Австрию и Чехословакию. За годы Великой Отечественной войны более 11,5 тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями, а 19 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
Вручение государственных наград военнослужащим - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Белоусов вручил госнаграды за мужество, проявленное в ходе СВО
30 декабря 2025, 14:49
3 июня 1946 года дивизия была переформирована по штатам ВДВ и переименована в 98-ю гвардейскую воздушно-десантную Свирскую Краснознамённую дивизию. В Иваново дивизия дислоцируется с 1993 года. Личный состав соединения выполнял боевые задачи в республиках Закавказья и Средней Азии, в Афганистане, Чечне, Югославии, в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе, операции по принуждению Грузии к миру и в Сирии. С первых дней специальной военной операции десантники дивизии участвуют в самых тяжелых боях, проявляя героизм и мужество.
98-я дивизия освободила город Часов Яр в июле 2025 года после почти года ожесточенных боев. Часов Яр, расположенный на господствующей высоте, представлял собой мощный укрепрайон с развитой сетью путей сообщения. Его освобождение открыло российским войскам оперативный простор для наступления в направлении Константиновки, Дружковки и Краматорска. Десантники 98-й дивизии, укомплектованные военнослужащими из Ивановской, Костромской и Ярославской областей, прошли более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и атаками ударных беспилотников ВСУ.
Зачищено от противника более 4 200 зданий и сооружений, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА противника и выведено 65 мирных жителей. В знак освобождения десантники водрузили флаги России и ВДВ в микрорайонах Шевченко и Южный. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу дивизии, отметив, что история и боевой путь соединения свидетельствуют о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, а также о преемственности лучших воинских традиций.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и старший лейтенант Эммануил Давыдов во время награждения. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды
10 июля 2025, 11:57
 
РоссияИвановоИвановская областьСтанислав ВоскресенскийАлександр НевскийАндрей БелоусовВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Архив
