Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером

БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что Брюссель хотел бы победить Россию на поле боя, и усомнился, что то, что не удалось Наполеону и Гитлеру, получится у главы европейской дипломатии Каи Каллас.

"Брюссель хочет победить Россию на поле боя... Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет. Так что я хочу сказать, что это ошибочная, неправильная политическая стратегия с ужасным количеством человеческих жертв", - сказал Орбан , выступая на предвыборном мероприятии в Бекешчабе. Трансляцию вел телеканал М1 .

"Я думаю, это ошибка, и каждый, кто присоединится к этой европейской идее и плану, в конечном итоге ввергнет свою страну в беду. Они разрушат свою собственную страну. Экономически тут рухнет не Россия, а экономики стран Евросоюза и тех, кто к ним присоединится", - отметил он.