Рейтинг@Mail.ru
Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/orban-2075994595.html
Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером
Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером - РИА Новости, 21.02.2026
Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что Брюссель хотел бы победить Россию на поле боя, и усомнился, что то, что не удалось Наполеону и Гитлеру,... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T17:09:00+03:00
2026-02-21T17:09:00+03:00
в мире
россия
венгрия
брюссель
виктор орбан
кайя каллас
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_380:58:2598:1306_1920x0_80_0_0_951544bbff1b6f2f5bed88c952ebb2b9.jpg
https://ria.ru/20250930/orban-2045523826.html
россия
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_1872a74d882bcf8efa91e890c05c4b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, брюссель, виктор орбан, кайя каллас, фридрих мерц, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Кайя Каллас, Фридрих Мерц, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером

Орбан пошутил, что Каллас добивается того, что не удалось Наполеону и Гитлеру

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что Брюссель хотел бы победить Россию на поле боя, и усомнился, что то, что не удалось Наполеону и Гитлеру, получится у главы европейской дипломатии Каи Каллас.
«

"Брюссель хочет победить Россию на поле боя... Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет. Так что я хочу сказать, что это ошибочная, неправильная политическая стратегия с ужасным количеством человеческих жертв", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Бекешчабе. Трансляцию вел телеканал М1.

Венгерский премьер подчеркнул, что считает ошибочной стратегию ЕС и, в частности, канцлера Германии Фридриха Мерца, строящейся на том, что "экономика России не выдержит".
"Я думаю, это ошибка, и каждый, кто присоединится к этой европейской идее и плану, в конечном итоге ввергнет свою страну в беду. Они разрушат свою собственную страну. Экономически тут рухнет не Россия, а экономики стран Евросоюза и тех, кто к ним присоединится", - отметил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Орбан выступил с неожиданным заявлением о России
30 сентября 2025, 22:49
 
В миреРоссияВенгрияБрюссельВиктор ОрбанКайя КалласФридрих МерцЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала