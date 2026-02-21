Орбан обвинил европейских политиков в затягивании конфликта на Украине

«

"Америка хочет мира. Если бы западноевропейские страны поддержали американские мирные усилия и просто сказали, что поступят так же, как американцы, эта война закончилась бы. Мирные переговоры начались бы давным-давно", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Бекешчабе. Трансляцию вёл телеканал М1.