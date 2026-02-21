https://ria.ru/20260221/orban-2075993550.html
Орбан обвинил европейских политиков в затягивании конфликта на Украине
Орбан обвинил европейских политиков в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 21.02.2026
Орбан обвинил европейских политиков в затягивании конфликта на Украине
Конфликт на Украине был бы давно урегулирован путем переговоров, если бы не поведение европейских политиков, которые заинтересованы в его продолжении, заявил... РИА Новости, 21.02.2026
Орбан обвинил европейских политиков в затягивании конфликта на Украине
Орбан: если бы Европа поддержала США, конфликт на Украине закончился бы давно
БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине был бы давно урегулирован путем переговоров, если бы не поведение европейских политиков, которые заинтересованы в его продолжении, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«
"Америка хочет мира. Если бы западноевропейские страны поддержали американские мирные усилия и просто сказали, что поступят так же, как американцы, эта война закончилась бы. Мирные переговоры начались бы давным-давно", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Бекешчабе. Трансляцию вёл телеканал М1.
При этом, по словам венгерского премьера, "европейцы решили иначе".
"Они говорят, что американцы неправильно понимают ситуацию, война должна продолжаться. Война продолжается и сегодня, потому что европейские лидеры хотят, чтобы она продолжалась", - добавил он.