Венгрия поставила ультиматум Украине вслед за Словакией - РИА Новости, 21.02.2026
15:50 21.02.2026 (обновлено: 17:22 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/orban-2075981283.html
Венгрия поставила ультиматум Украине вслед за Словакией
Венгрия поставила ультиматум Украине вслед за Словакией - РИА Новости, 21.02.2026
Венгрия поставила ультиматум Украине вслед за Словакией
Венгрия вслед за Словакией рассматривает прекращение поставок электричества на Украину, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T15:50:00+03:00
2026-02-21T17:22:00+03:00
в мире
украина
венгрия
словакия
виктор орбан
петер сийярто
роберт фицо
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075991356_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_22504db7230a7815f64779e9203e278f.jpg
https://ria.ru/20260221/druzhba-2075957822.html
https://ria.ru/20260219/druzhba-2075500591.html
https://ria.ru/20260219/energetika-2075332861.html
украина
венгрия
словакия
в мире, украина, венгрия, словакия, виктор орбан, петер сийярто, роберт фицо, евросоюз, мирный план сша по украине, владимир зеленский
В мире, Украина, Венгрия, Словакия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Роберт Фицо, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Владимир Зеленский
Венгрия поставила ультиматум Украине вслед за Словакией

Орбан: Венгрия вслед за Словакией может прекратить подачу электричества Украине

© REUTERS / Vyacheslav MadiyevskyyРабочие ремонтируют поврежденную подстанцию в Харькове, Украина
Рабочие ремонтируют поврежденную подстанцию в Харькове, Украина - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
Рабочие ремонтируют поврежденную подстанцию в Харькове, Украина. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 фев — РИА Новости. Венгрия вслед за Словакией рассматривает прекращение поставок электричества на Украину, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Если мы это сделаем, могут произойти неприятные вещи. Словаки рассматривают (остановку подачи электроэнергии. — Прим. ред.), и, если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру", — сказал он на предвыборном мероприятии в Бекешчабе. Трансляцию вел телеканал М1.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Украина захотела заменить поставки в ЕС по "Дружбе", пишут СМИ
Вчера, 13:00
Будапешт уже предпринял два других шага: прекратил поставлять дизель и заблокировал выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.
Ранее в субботу словацкий премьер Роберт Фицо предупредил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти через "Дружбу", то Братислава перекроет подачу электричества.
Венгрия и Словакия лишились поставок по этому трубопроводу 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЕК заявила, что не будет торопить Украину с ремонтом "Дружбы"
19 февраля, 15:11
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На этой неделе обе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
19 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаВенгрияСловакияВиктор ОрбанПетер СийяртоРоберт ФицоЕвросоюзМирный план США по УкраинеВладимир Зеленский
 
 
