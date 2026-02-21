Рейтинг@Mail.ru
14:57 21.02.2026 (обновлено: 15:44 21.02.2026)
"Продолжайте в том же духе". Орбан резко высказался об Украине
Урегулирование на Украине не представляется возможным без участия США, заявил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 21.02.2026
в мире
украина
виктор орбан
владимир мединский
евросоюз
мирный план сша по украине
вашингтон
в мире, украина, виктор орбан, владимир мединский, евросоюз, мирный план сша по украине, вашингтон
В мире, Украина, Виктор Орбан, Владимир Мединский, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Вашингтон
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Урегулирование на Украине не представляется возможным без участия США, заявил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.
"Без участия Америки нет реального пути к миру в конфликте на Украине", — написал он.
По словам Орбана, в настоящее время ЕС неспособен добиться приближения мира и вместо этого "играет с огнем". Также он выразил поддержку мирным инициативам Вашингтона.
"Венгрия с вами. Продолжайте в том же духе, господин Трамп", — заключил венгерский премьер.
В четверг на пресс-конференции по итогам заседания Совета мира в Вашингтоне Орбан заявил, что боится отказа президента США от попыток урегулирования конфликта на Украине, пока ему постоянно мешает Европа. Он сообщил, что при личной встрече "убеждал американского президента, что, как бы медленно ни продвигался процесс, он не должен отказываться от попытки установить мир".
Венгерский премьер напомнил, что "уже очень давно, больше двух, может быть, даже трех лет" предлагает Европе возобновить прямой диалог с Россией, если та не хочет "остаться в стороне от урегулирования конфликта на Украине и формирования послевоенной европейской системы безопасности".
Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
