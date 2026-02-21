Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 21.02.2026
В Пензенской области объявили ракетную опасность
В Пензенской области объявили ракетную опасность
Режим ракетной опасности объявлен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 21.02.2026
В Пензенской области объявили ракетную опасность

Пензенский губернатор Мельниченко сообщил о ракетной опасности в регионе

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Режим ракетной опасности объявлен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области объявлен режим "Ракетная опасность", - написал губернатор в канале на платформе Max.
Мельниченко добавил, что в регионе запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению.
"При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие", - предупредил губернатор.
