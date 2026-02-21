https://ria.ru/20260221/opasnost-2075969541.html
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность - РИА Новости, 21.02.2026
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, людей предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T14:19:00+03:00
2026-02-21T14:19:00+03:00
2026-02-21T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_0:82:1962:1186_1920x0_80_0_0_d5b1689e40b95ca54237f95c1198ea62.jpg
https://ria.ru/20260221/pvo-2075934799.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_72:0:1760:1266_1920x0_80_0_0_9cbcd7350cd94395e362ffa3ec212755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
МЧС: на территории Краснодарского края объявили авиационную опасность