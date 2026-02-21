https://ria.ru/20260221/opasnost-2075937395.html
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.02.2026
Безопасность, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС: на территории Краснодарского края отменили опасность атаки БПЛА