Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/opasnost-2075937395.html
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 21.02.2026
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T09:55:00+03:00
2026-02-21T09:55:00+03:00
безопасность
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_9636265f9ddb77aa9404c9470d95aecb.jpg
https://ria.ru/20260221/pvo-2075934799.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:650:1864:2048_1920x0_80_0_0_db7e8d032aa01bf807e5c74b0747923b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность

МЧС: на территории Краснодарского края отменили опасность атаки БПЛА

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 21 фев – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
Краснодарском крае отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
Опасность БПЛА в Краснодарском крае объявили вечером в пятницу.
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
ПВО за два часа уничтожила 12 дронов в пяти регионах
Вчера, 09:28
 
БезопасностьКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала