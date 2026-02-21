Захарова рассказала о препятствиях экспертам перед встречей в ООН

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что накануне неформальной встречи Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" в Нью-Йорке двум приглашённым экспертам были созданы препятствия для участия в мероприятии.

"Мистика или логистика? В Нью-Йорке 20 февраля прошла созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", посвящённая деструктивному влиянию западных СМИ на события вокруг Украины", - написала Захарова в своем Telegram-канале

По ее словам, этого заседания российская сторона ждала более трех лет. Предполагалось, что в нём примут участие норвежский политолог Гленн Дисен и итальянский журналист с российским гражданством Андреа Лучиди.

При этом, отметила она, Дисен не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк, поскольку его рейс был отменён "по неназванной причине - и это при ясной погоде в обоих городах", причем, по ее словам, "в тот день это был единственный самолёт, которому не разрешили вылет из столичного аэропорта Норвегии".

Лучиди был задержан в Стамбуле и освобождён лишь за несколько часов до начала встречи, что едва не поставило под угрозу его участие.

Она отметила, что, несмотря на возникшие сложности, заседание состоялось, а приглашённые эксперты смогли донести до международной аудитории факты предвзятости западных СМИ при освещении конфликта и формирования антироссийских нарративов.