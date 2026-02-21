Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о препятствиях экспертам перед встречей в ООН - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/oon-2075909563.html
Захарова рассказала о препятствиях экспертам перед встречей в ООН
Захарова рассказала о препятствиях экспертам перед встречей в ООН - РИА Новости, 21.02.2026
Захарова рассказала о препятствиях экспертам перед встречей в ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что накануне неформальной встречи Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" в Нью-Йорке двум... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T01:47:00+03:00
2026-02-21T01:47:00+03:00
в мире
россия
нью-йорк (город)
осло
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260212/zaharova-2073816733.html
https://ria.ru/20260210/zaharova-2073333969.html
россия
нью-йорк (город)
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нью-йорк (город), осло, мария захарова, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Осло, Мария Захарова, ООН
Захарова рассказала о препятствиях экспертам перед встречей в ООН

Захарова: двум экспертам создали препятствия для участия в мероприятии ООН

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что накануне неформальной встречи Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" в Нью-Йорке двум приглашённым экспертам были созданы препятствия для участия в мероприятии.
"Мистика или логистика? В Нью-Йорке 20 февраля прошла созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", посвящённая деструктивному влиянию западных СМИ на события вокруг Украины", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН
12 февраля, 09:02
По ее словам, этого заседания российская сторона ждала более трех лет. Предполагалось, что в нём примут участие норвежский политолог Гленн Дисен и итальянский журналист с российским гражданством Андреа Лучиди.
При этом, отметила она, Дисен не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк, поскольку его рейс был отменён "по неназванной причине - и это при ясной погоде в обоих городах", причем, по ее словам, "в тот день это был единственный самолёт, которому не разрешили вылет из столичного аэропорта Норвегии".
Лучиди был задержан в Стамбуле и освобождён лишь за несколько часов до начала встречи, что едва не поставило под угрозу его участие.
Она отметила, что, несмотря на возникшие сложности, заседание состоялось, а приглашённые эксперты смогли донести до международной аудитории факты предвзятости западных СМИ при освещении конфликта и формирования антироссийских нарративов.
Ранее Россия неоднократно использовала формат "формулы Арриа" для обсуждения различных аспектов украинского кризиса и гуманитарной ситуации. "Формула Арриа" предполагает неформальные встречи членов Совбеза ООН с приглашёнными экспертами и представителями общественности. В последние годы Москва поднимала на подобных площадках вопросы, связанные с информационной политикой западных стран и освещением событий вокруг Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Захарова рассказала, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН
10 февраля, 01:09
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)ОслоМария ЗахароваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала