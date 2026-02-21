https://ria.ru/20260221/ogranicheniya-2075919936.html
В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T06:11:00+03:00
Пенза, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
