В работе девяти аэропортов России сняли временные ограничения
Временные ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска, Пензы, Перми, Самары, Саратова и Чебоксар. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T05:41:00+03:00
ижевск
казань
киров
победилово
курумоч (аэропорт)
ижевск
казань
киров
Ижевск, Казань, Киров, Победилово, Курумоч (аэропорт)
