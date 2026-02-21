https://ria.ru/20260221/ogranicheniya-2075908360.html
В работе аэропорта Кирова ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.02.2026
