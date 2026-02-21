Рейтинг@Mail.ru
Жители Одессы забили тревогу из-за ЧП - РИА Новости, 21.02.2026
02:48 21.02.2026 (обновлено: 12:17 21.02.2026)
Жители Одессы забили тревогу из-за ЧП
Жители Одессы забили тревогу из-за ЧП - РИА Новости, 21.02.2026
Жители Одессы забили тревогу из-за ЧП
Температура в квартирах в Одессе упала до четырех градусов на фоне масштабных отключений света, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики. РИА Новости, 21.02.2026
в мире, одесса, украина, страна.ua
В мире, Одесса, Украина, Страна.ua
Жители Одессы забили тревогу из-за ЧП

Температура в квартирах в Одессе упала до четырех градусов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Температура в квартирах в Одессе упала до четырех градусов на фоне масштабных отключений света, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики.
"Температура в одесских квартирах снизилась до четырех градусов", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
На опубликованном видео женщина рассказывает, что в ее доме пятый день нет света и тепла, а вода не доходит до верхних этажей. При этом отмечается, что в других районах свет "чудесным образом появляется" после того, как люди перекрывают дороги.
В пятницу вечером "Страна.ua" сообщила, что жители Одессы снова перекрыли дорогу в городе, протестуя из-за отсутствия электроснабжения.
В последнее время люди по всей Украине устраивают акции протеста и перекрывают дороги из-за многочасовых отключений света.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
В миреОдессаУкраинаСтрана.ua
 
 
