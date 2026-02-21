Рейтинг@Mail.ru
Россиян в преддверии 23 февраля обманывают через патриотическую повестку - РИА Новости, 21.02.2026
03:55 21.02.2026
Россиян в преддверии 23 февраля обманывают через патриотическую повестку
Россиян в преддверии 23 февраля обманывают через патриотическую повестку - РИА Новости, 21.02.2026
Россиян в преддверии 23 февраля обманывают через патриотическую повестку
Мошенники в преддверии 23 Февраля обманывают россиян через патриотическую повестку и поддельные интернет-магазины, рассказал РИА Новости гендиректор Secure-T... РИА Новости, 21.02.2026
общество
мошенники
https://ria.ru/20260220/moshenniki-2075812712.html
https://ria.ru/20260221/obman-2075911661.html
2026
Новости
общество, мошенники
Общество, мошенники
Россиян в преддверии 23 февраля обманывают через патриотическую повестку

РИА Новости: схемы обмана через патриотическую повестку популярны на 23 февраля

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мошенники в преддверии 23 Февраля обманывают россиян через патриотическую повестку и поддельные интернет-магазины, рассказал РИА Новости гендиректор Secure-T (ГК "Солар") Харитон Никишкин.
"Можно выделить три основных направления атак. Первое - фейковые интернет-магазины, которые маскируются под известные бренды и предлагают "эксклюзивные" скидки на гаджеты, парфюмерию и военную атрибутику. После оплаты покупатель либо не получает товар вовсе, либо ему приходит подделка", - сообщил он.
"Второе - социальная инженерия с использованием патриотической повестки. Мошенники создают поддельные сборы средств якобы на поддержку ветеранов, помощь военнослужащим или отправку подарков в подразделения, играя на чувствах граждан", - добавил Никишкин.
Еще одним направлением является схема с ложной доставкой. Аферисты звонят или пишут от имени курьерских служб, сообщают о положенном к празднику подарке и просят оплатить "символическую пошлину" или подтвердить адрес, выманивая код из смс и данные карт.
По словам эксперта, масштаб ущерба от подобных схем исчисляется десятками миллионов рублей ежегодно.
Эксперт поделился прогнозами: в будущем мошенники будут активно применять QR-коды якобы в рекламных рассылках и праздничных открытках. При переходе по QR-коду или открытии вредоносной картинки на устройство может загружаться ПО, крадущее банковские данные.
В подобных ситуациях в первую очередь стоит обращать внимание на любые входящие запросы кодов из смс. Настоящие курьеры, магазины и банки никогда не запрашивают коды подтверждения у получателя. Стоит насторожиться при получении сообщений о "положенных" подарках или выигрышах, требующих оплаты, комментирует Никишкин.
Особую бдительность стоит проявить при появлении в мессенджерах просьб о помощи ветеранам или военнослужащим, даже если они сопровождаются эмоциональными обращениями и фотографиями. Также настораживающий признак - слишком агрессивные скидки и ограниченное время на принятие решения, что подталкивает к импульсивным покупкам.
