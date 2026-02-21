https://ria.ru/20260221/obekty-2075938022.html
В Одесской области повреждены объекты энергетики
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Одесском районе Одесской области на Украине, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 21.02.2026
