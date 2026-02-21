https://ria.ru/20260221/nedelya-2075911393.html
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в конце февраля
После празднования Дня защитника Отечества в феврале 2026 года рабочая неделя продлится четыре дня - с 24 по 27 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. После празднования Дня защитника Отечества в феврале 2026 года рабочая неделя продлится четыре дня - с 24 по 27 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Из-за трехдневных выходных в честь 23 февраля рабочая неделя в феврале будет укороченной. Трудовые будни начнутся во вторник, 24 февраля, и завершатся в пятницу, 27 февраля", - сказал Нилов
Парламентарий добавил, что такая организация рабочего времени является стандартной и позволяет эффективно распределить нагрузку после праздничных дней.
Он напомнил, что в феврале в честь Дня защитника Отечества россиян ждут три выходных дня подряд - 21, 22 и 23 февраля.