Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в конце февраля

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. После празднования Дня защитника Отечества в феврале 2026 года рабочая неделя продлится четыре дня - с 24 по 27 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Из-за трехдневных выходных в честь 23 февраля рабочая неделя в феврале будет укороченной. Трудовые будни начнутся во вторник, 24 февраля, и завершатся в пятницу, 27 февраля", - сказал Нилов

Парламентарий добавил, что такая организация рабочего времени является стандартной и позволяет эффективно распределить нагрузку после праздничных дней.