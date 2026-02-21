Рейтинг@Mail.ru
НАСА готовится отложить запуск аппарата для лунной миссии из-за утечки - РИА Новости, 21.02.2026
19:18 21.02.2026
НАСА готовится отложить запуск аппарата для лунной миссии из-за утечки
НАСА готовится отложить запуск аппарата для лунной миссии из-за утечки
2026-02-21T19:18:00+03:00
2026-02-21T19:18:00+03:00
наса
космос - риа наука
луна
наса, космос - риа наука, луна
НАСА, Космос - РИА Наука, Луна
НАСА готовится отложить запуск аппарата для лунной миссии из-за утечки

НАСА отложит запуск аппарата для лунной миссии Artemis II из-за утечки

Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Американское космическое агентство (НАСА) сообщило о подготовке к возвращению аппарата для лунной миссии Artemis II в сборочный цех со стартовой площадки после обнаруженной утечки, это повлияет на сроки запуска, планировавшегося 6 марта.
"НАСА предпринимает шаги для возможного возвращения ракеты Artemis II и корабля Orion в сборочный цех", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство, решение принято после того, как было зафиксировано нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя.
Отмечается, что ситуация "почти наверняка повлияет на стартовое окно в марте".
НАСАКосмос - РИА НаукаЛуна
 
 
