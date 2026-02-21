https://ria.ru/20260221/nasa-2076007606.html
НАСА готовится отложить запуск аппарата для лунной миссии из-за утечки
НАСА готовится отложить запуск аппарата для лунной миссии из-за утечки - РИА Новости, 21.02.2026
НАСА готовится отложить запуск аппарата для лунной миссии из-за утечки
Американское космическое агентство (НАСА) сообщило о подготовке к возвращению аппарата для лунной миссии Artemis II в сборочный цех со стартовой площадки после... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T19:18:00+03:00
2026-02-21T19:18:00+03:00
2026-02-21T19:18:00+03:00
наса
космос - риа наука
луна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072613376_0:141:2695:1657_1920x0_80_0_0_6f9197f01fdb1e3c1f84e8254f8a066a.jpg
https://ria.ru/20250313/nasa-2004651234.html
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072613376_149:0:2546:1798_1920x0_80_0_0_0627e9a4de8f2f2d087ebf313d94285e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, космос - риа наука, луна
НАСА, Космос - РИА Наука, Луна
НАСА готовится отложить запуск аппарата для лунной миссии из-за утечки
НАСА отложит запуск аппарата для лунной миссии Artemis II из-за утечки
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Американское космическое агентство (НАСА) сообщило о подготовке к возвращению аппарата для лунной миссии Artemis II в сборочный цех со стартовой площадки после обнаруженной утечки, это повлияет на сроки запуска, планировавшегося 6 марта.
"НАСА
предпринимает шаги для возможного возвращения ракеты Artemis II и корабля Orion в сборочный цех", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство, решение принято после того, как было зафиксировано нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя.
Отмечается, что ситуация "почти наверняка повлияет на стартовое окно в марте".