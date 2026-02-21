НАСА готовится отложить запуск аппарата для лунной миссии из-за утечки

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Американское космическое агентство (НАСА) сообщило о подготовке к возвращению аппарата для лунной миссии Artemis II в сборочный цех со стартовой площадки после обнаруженной утечки, это повлияет на сроки запуска, планировавшегося 6 марта.

НАСА предпринимает шаги для возможного возвращения ракеты Artemis II и корабля Orion в сборочный цех", - говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, решение принято после того, как было зафиксировано нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя.