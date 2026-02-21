https://ria.ru/20260221/napadenie-2075967449.html
Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб на СВО
Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб на СВО
Александр Быданов, который был осуждён на 13 лет колонии строгого режима за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб в ходе СВО,... РИА Новости, 21.02.2026
