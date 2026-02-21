Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб на СВО - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/napadenie-2075967449.html
Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб на СВО
Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб на СВО - РИА Новости, 21.02.2026
Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб на СВО
Александр Быданов, который был осуждён на 13 лет колонии строгого режима за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб в ходе СВО,... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T14:07:00+03:00
2026-02-21T14:07:00+03:00
происшествия
мурманская область
апатиты
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938026752_0:291:681:674_1920x0_80_0_0_294e95fbb58f1e4b881437b74b0c571e.jpg
https://ria.ru/20260221/sever-2075951911.html
мурманская область
апатиты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938026752_0:164:681:674_1920x0_80_0_0_bae0e5b5dbfdb6e3cf032a01667c2598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, апатиты, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Апатиты, Андрей Чибис
Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб на СВО

Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб в ходе СВО

© Фото из соцсетейАлександр Быданов
Александр Быданов - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото из соцсетей
Александр Быданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 21 фев - РИА Новости. Александр Быданов, который был осуждён на 13 лет колонии строгого режима за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб в ходе СВО, сообщается на странице Быданова "ВКонтакте".
"Четвертого января 2026 года в ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи погиб любимый сын, брат, племянник Быданов Александр Владимирович", - говорится в сообщении родственников.
Апатитский городской суд в октябре 2024 года приговорил Быданова к 13 годам колонии строгого режима за нападение на Чибиса в Апатитах вечером 4 апреля 2024 года. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Быданов получил пулевое ранение в ногу.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Подразделения "Севера" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Вчера, 12:06
 
ПроисшествияМурманская областьАпатитыАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала