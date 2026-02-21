https://ria.ru/20260221/naemnik-2075920769.html
Бразильский наемник умер из-за издевательств украинского командования
Бразильский наемник умер из-за издевательств украинского командования - РИА Новости, 21.02.2026
Бразильский наемник умер из-за издевательств украинского командования
Наемник из Бразилии ВСУ скончался в результате издевательств украинского командования за нарушение распорядка дня и употребление спиртного, сообщили РИА Новости РИА Новости, 21.02.2026
Бразильский наемник умер из-за издевательств украинского командования
