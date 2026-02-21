Рейтинг@Mail.ru
Бразильский наемник умер из-за издевательств украинского командования - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/naemnik-2075920769.html
Бразильский наемник умер из-за издевательств украинского командования
Бразильский наемник умер из-за издевательств украинского командования - РИА Новости, 21.02.2026
Бразильский наемник умер из-за издевательств украинского командования
Наемник из Бразилии ВСУ скончался в результате издевательств украинского командования за нарушение распорядка дня и употребление спиртного, сообщили РИА Новости РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T06:32:00+03:00
2026-02-21T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
бразилия
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
https://ria.ru/20260219/naemnik-2075394349.html
украина
бразилия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, бразилия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Бразилия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Бразильский наемник умер из-за издевательств украинского командования

РИА Новости: бразильский наемник умер из-за издевательств командования ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Наемник из Бразилии ВСУ скончался в результате издевательств украинского командования за нарушение распорядка дня и употребление спиртного, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В результате издевательств за нарушение распорядка дня и употребление спиртного погиб наемник из Бразилии", - сказал источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что в подразделениях иностранных наемников главного управления разведки Украины, действующих в Харьковской области, регулярно применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования.
Бруно Габриэль Леал да Силва - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Киеве бразильского наемника забили насмерть
19 февраля, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБразилияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала