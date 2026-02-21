На Украине мужчине, бросившему гранату в полицейских, грозит пожизненное

По информации полиции, на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее он привлекался к административной ответственности.

Полиция сообщила, что мужчине предъявлены обвинения по уголовным статьям о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, а также незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.