На Украине мужчине, бросившему гранату в полицейских, грозит пожизненное - РИА Новости, 21.02.2026
12:27 21.02.2026 (обновлено: 12:28 21.02.2026)
На Украине мужчине, бросившему гранату в полицейских, грозит пожизненное
На Украине мужчине, бросившему гранату в полицейских, грозит пожизненное - РИА Новости, 21.02.2026
На Украине мужчине, бросившему гранату в полицейских, грозит пожизненное
Местный житель города Сторожинец Черновицкой области Украины, бросивший боевую гранату в полицейских, задержан, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщила РИА Новости, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Местный житель города Сторожинец Черновицкой области Украины, бросивший боевую гранату в полицейских, задержан, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщила полиция Черновицкой области.
"В результате взрыва двое полицейских получили телесные повреждения, один из них находится в тяжелом состоянии. Следователи полиции… сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных правонарушений… ему грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По данным ведомства, в ходе проведения обыска, у обвиняемого изъяли значительный арсенал боеприпасов и взрывных устройств, включая 300 патронов различного калибра, противопехотные гранаты, самодельные взрывные устройства.
По информации полиции, на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее он привлекался к административной ответственности.
Полиция сообщила, что мужчине предъявлены обвинения по уголовным статьям о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, а также незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Черновицкая областная прокуратура сообщила, что злоумышленником оказался 48-летний бывший военнослужащий ВСУ.
Ранее в пятницу сообщалось, что неизвестный мужчина бросил гранату в полицейский автомобиль в Черновицкой области Украины, двое полицейских пострадали.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская
