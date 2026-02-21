https://ria.ru/20260221/moskva-2076018907.html
Прокуратура взяла под контроль установку причин пожара в доме в Москве
Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в жилом доме в районе метро "Октябрьская" в центре Москвы, сообщили в надзорном органе. РИА Новости, 21.02.2026
