Пожар в квартире в центре Москвы потушили

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожар в районе метро "Октябрьская" в центре Москвы полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Как уточнили позднее в столичном главке МЧС, с пятого этажа был спасен один человек, он передан медикам для осмотра. При этом остальные жильцы покинули подъезд самостоятельно.