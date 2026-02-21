Рейтинг@Mail.ru
Пожар в квартире в центре Москвы потушили - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 21.02.2026 (обновлено: 21:48 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/moskva-2076008554.html
Пожар в квартире в центре Москвы потушили
Пожар в квартире в центре Москвы потушили - РИА Новости, 21.02.2026
Пожар в квартире в центре Москвы потушили
Пожар в районе метро "Октябрьская" в центре Москвы полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T19:28:00+03:00
2026-02-21T21:48:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076018439_0:288:3128:2048_1920x0_80_0_0_ea73405798c7aabcc51e84316825837f.jpg
https://ria.ru/20260221/chp-2076006728.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076018439_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_fc5d5a853d6be170a9dd35d4b4b774b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в квартире в центре Москвы потушили

Пожар в квартире в районе метро "Октябрьская" в Москве потушили

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб у жилого дома в районе метро "Октябрьская" в центре Москвы, в котором произошел пожар
Сотрудники экстренных служб у жилого дома в районе метро Октябрьская в центре Москвы, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники экстренных служб у жилого дома в районе метро "Октябрьская" в центре Москвы, в котором произошел пожар
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожар в районе метро "Октябрьская" в центре Москвы полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Ранее сообщалось о пожаре в квартире жилого дома в районе метро "Октябрьская" в центре Москвы.
"Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как уточнили позднее в столичном главке МЧС, с пятого этажа был спасен один человек, он передан медикам для осмотра. При этом остальные жильцы покинули подъезд самостоятельно.
В МЧС РФ уточнили, что площадь пожара составляла 150 квадратных метров.
Сотрудник МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Благовещенске при пожаре в доме погибли пять человек
Вчера, 19:07
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала