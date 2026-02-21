Рейтинг@Mail.ru
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/moskva-2075994401.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля - РИА Новости, 21.02.2026
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля
Предупреждение желтого уровня из-за ветра и гололедицы действует в Москве и Подмосковье в воскресенье и понедельник, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T17:08:00+03:00
2026-02-21T17:08:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585543407_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_85657beaac9c88817d0f4986e0bc3fd8.jpg
https://ria.ru/20260221/moskva-2075939593.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585543407_231:97:2832:2048_1920x0_80_0_0_0e9c2fc4cd360e980192e9f691bde20a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Снегопад в Москве
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Прохожие на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Предупреждение желтого уровня из-за ветра и гололедицы действует в Москве и Подмосковье в воскресенье и понедельник, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
"Период предупреждения с 09.00 мск 22 февраля до 21.00 мск 22 февраля. Днем 22 февраля ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Добавляется, что предупреждение о гололедице действует до 21.00 мск понедельника. На отдельных участках дорог сохранятся изморозевые отложения.
Уборка снега возле здания Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
Вчера, 10:29
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ГидрометцентрСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала