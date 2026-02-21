https://ria.ru/20260221/moskva-2075994401.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля - РИА Новости, 21.02.2026
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля
Предупреждение желтого уровня из-за ветра и гололедицы действует в Москве и Подмосковье в воскресенье и понедельник, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 21.02.2026
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
снегопад в москве
москва
московская область (подмосковье)
2026
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля
