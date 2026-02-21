В Москве прошла акция в честь Дня признания ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 400 активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и Волонтерской Роты прошли торжественным шествием с флагами России и ДНР в День признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик на площади ДНР в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, 21 февраля, День признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. На площади Донецкой Народной Республики в Москве, напротив американского посольства, мы хотим заявить, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика навсегда вошли в состав Российской Федерации. Это наши люди. И мы их будем всегда защищать. Мы сделаем все, чтобы у людей было прекрасное будущее", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.
После шествия участники акции развернули на площади масштабные флаги России и ДНР, скандируя лозунг: "Донбасс, Россия - навсегда".
"Для нас день признания республик Донбасса - это было не признание во имя признания. Мы понимали, что это признание со стороны России во имя спасения мирных людей. Поэтому этот день для нас, конечно, навсегда останется в памяти судьбоносным днем. Это также день, который объединил всю Россию, всех воинов, всех лучших людей, которые пошли защищать рубежи своей Родины, которые сегодня в волонтерских движениях помогают фронту и тылу", - отметила руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.
Как рассказали в пресс-службе МГЕР, на площади ЛНР прошла аналогичная акция: более 200 активистов МГЕР и Волонтерской Роты прошли шествием и развернули флаги Российской Федерации и Луганской Народной Республики.
"День признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик стал важным историческим событием. Для нас важно сохранять историческую правду и передавать её следующим поколениям. Участие молодых людей в подобных акциях - это осознанная гражданская позиция и знак солидарности с жителями Донбасса", - отметил заместитель председателя и руководитель московского отделения МГЕР Александр Лебедев.