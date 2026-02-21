В Москве прошла акция в честь Дня признания ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 400 активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и Волонтерской Роты прошли торжественным шествием с флагами России и ДНР в День признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик на площади ДНР в Москве, передает корреспондент РИА Новости.