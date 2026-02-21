Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошла акция в честь Дня признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2026
16:44 21.02.2026 (обновлено: 23:26 21.02.2026)
В Москве прошла акция в честь Дня признания ДНР и ЛНР
В Москве прошла акция в честь Дня признания ДНР и ЛНР
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
ольга макеева
александр лебедев
мгер
общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ольга макеева, александр лебедев, мгер
Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Ольга Макеева, Александр Лебедев, МГЕР
В Москве прошла акция в честь Дня признания ДНР и ЛНР

В Москве прошло торжественное шествие в честь Дня признания ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 400 активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и Волонтерской Роты прошли торжественным шествием с флагами России и ДНР в День признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик на площади ДНР в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, 21 февраля, День признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. На площади Донецкой Народной Республики в Москве, напротив американского посольства, мы хотим заявить, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика навсегда вошли в состав Российской Федерации. Это наши люди. И мы их будем всегда защищать. Мы сделаем все, чтобы у людей было прекрасное будущее", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.
После шествия участники акции развернули на площади масштабные флаги России и ДНР, скандируя лозунг: "Донбасс, Россия - навсегда".
"Для нас день признания республик Донбасса - это было не признание во имя признания. Мы понимали, что это признание со стороны России во имя спасения мирных людей. Поэтому этот день для нас, конечно, навсегда останется в памяти судьбоносным днем. Это также день, который объединил всю Россию, всех воинов, всех лучших людей, которые пошли защищать рубежи своей Родины, которые сегодня в волонтерских движениях помогают фронту и тылу", - отметила руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.
Как рассказали в пресс-службе МГЕР, на площади ЛНР прошла аналогичная акция: более 200 активистов МГЕР и Волонтерской Роты прошли шествием и развернули флаги Российской Федерации и Луганской Народной Республики.
"День признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик стал важным историческим событием. Для нас важно сохранять историческую правду и передавать её следующим поколениям. Участие молодых людей в подобных акциях - это осознанная гражданская позиция и знак солидарности с жителями Донбасса", - отметил заместитель председателя и руководитель московского отделения МГЕР Александр Лебедев.
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияОльга МакееваАлександр ЛебедевМГЕР
 
 
