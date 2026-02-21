В Москве отремонтируют 28 надземных пешеходных переходов

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году капитальный ремонт 28 надземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию надземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим 28 таких сооружений, в том числе 14 расположенных над ключевой столичной магистралью - МКАД", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что в рамках проектов на 27 переходах демонтируют старое остекление пролетного строения и установят новое поликарбонатное покрытие. Это достаточно легкий материал, который обладает высокой прочностью и устойчив к сложным погодным условиям.

"Затем проведем внутренние работы по отделке - заменим покрытие на лестницах и галереях, оборудуем новые ограждения и двери. Отремонтируем стены, фасады, покрасим конструкции и металлические элементы. На ступени уложим антискользящее покрытие, обновим систему электроснабжения, приведем в порядок служебные помещения", - добавил он.

По его словам, еще на одном переходе запланированы работы по замене двух балок пролетного строения над внутренней стороной МКАД.

"Работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения остается обязательно открытой для прохода пешеходов", - подчеркнул Бирюков.