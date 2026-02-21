Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтируют 28 надземных пешеходных переходов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:13 21.02.2026
В Москве отремонтируют 28 надземных пешеходных переходов
В Москве отремонтируют 28 надземных пешеходных переходов - РИА Новости, 21.02.2026
В Москве отремонтируют 28 надземных пешеходных переходов
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году капитальный ремонт 28 надземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 21.02.2026
москва
петр бирюков
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве отремонтируют 28 надземных пешеходных переходов

В Москве проведут капитальный ремонт 28 надземных пешеходных переходов

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыПромывка надземного перехода на МКАД
Промывка надземного перехода на МКАД - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Промывка надземного перехода на МКАД. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году капитальный ремонт 28 надземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию надземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим 28 таких сооружений, в том числе 14 расположенных над ключевой столичной магистралью - МКАД", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в рамках проектов на 27 переходах демонтируют старое остекление пролетного строения и установят новое поликарбонатное покрытие. Это достаточно легкий материал, который обладает высокой прочностью и устойчив к сложным погодным условиям.
"Затем проведем внутренние работы по отделке - заменим покрытие на лестницах и галереях, оборудуем новые ограждения и двери. Отремонтируем стены, фасады, покрасим конструкции и металлические элементы. На ступени уложим антискользящее покрытие, обновим систему электроснабжения, приведем в порядок служебные помещения", - добавил он.
По его словам, еще на одном переходе запланированы работы по замене двух балок пролетного строения над внутренней стороной МКАД.
"Работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения остается обязательно открытой для прохода пешеходов", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что капитальный ремонт надземных пешеходных переходов поможет повысить их безопасность и удобство для пешеходов, обеспечить безаварийную эксплуатацию.
