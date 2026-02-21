Рейтинг@Mail.ru
В Москве накануне Дня защитника Отечества провели профилактику Вечного огня
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:12 21.02.2026
В Москве накануне Дня защитника Отечества провели профилактику Вечного огня
В Москве накануне Дня защитника Отечества провели профилактику Вечного огня
В Москве накануне Дня защитника Отечества провели профилактику Вечного огня

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Профилактика Вечного огня в Москве
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
Профилактика Вечного огня в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Профилактика вечного огня проведена накануне Дня защитника Отечества в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Накануне Дня защитника Отечества традиционно провели профилактику Вечного огня. Огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. С тех пор специалисты газового хозяйства столицы с особой заботой поддерживают техническое состояние конструкции горелки негасимого пламени. Осмотр проводится каждый день, профилактика - раз в месяц и перед важными государственными праздниками", - написал Собянин на платформе Max.
Мэр Москвы уточнил, что специалисты во время работ проверяют и чистят конструктивные элементы, меняют запальники, убирают сажу. Огонь переносят на временную горелку с помощью копии исторического факела, которым зажигал мемориал Леонид Брежнев.
Собянин добавил, что горелка оснащена системой трёхкратного резервирования - ни дождь, ни снег, ни ветер не могут погасить пламя. Обслуживание устройства Вечного огня является работой повышенной сложности, поэтому её доверяют только лучшим специалистам: с большим опытом и высочайшей профессиональной квалификацией.
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Тихо и эффективно. Профессии городских служб, скрытые от глаз москвичей
11 февраля, 10:38
 
