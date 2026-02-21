В Москве накануне Дня защитника Отечества провели профилактику Вечного огня

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Профилактика вечного огня проведена накануне Дня защитника Отечества в Москве, Профилактика вечного огня проведена накануне Дня защитника Отечества в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Накануне Дня защитника Отечества традиционно провели профилактику Вечного огня. Огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. С тех пор специалисты газового хозяйства столицы с особой заботой поддерживают техническое состояние конструкции горелки негасимого пламени. Осмотр проводится каждый день, профилактика - раз в месяц и перед важными государственными праздниками", - написал Собянин на платформе Max.

Мэр Москвы уточнил, что специалисты во время работ проверяют и чистят конструктивные элементы, меняют запальники, убирают сажу. Огонь переносят на временную горелку с помощью копии исторического факела, которым зажигал мемориал Леонид Брежнев.