https://ria.ru/20260221/moskva-2075958865.html
В Москве накануне Дня защитника Отечества провели профилактику Вечного огня
В Москве накануне Дня защитника Отечества провели профилактику Вечного огня - РИА Новости, 21.02.2026
В Москве накануне Дня защитника Отечества провели профилактику Вечного огня
Профилактика вечного огня проведена накануне Дня защитника Отечества в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T13:12:00+03:00
2026-02-21T13:12:00+03:00
2026-02-21T13:12:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
леонид брежнев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015493199_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_f4e970ce0270a5f27f9215941730c874.jpg
https://realty.ria.ru/20260211/professii-2073592367.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015493199_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_9ddc82739a9926bbe835817e5a7f070c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, леонид брежнев
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Леонид Брежнев
В Москве накануне Дня защитника Отечества провели профилактику Вечного огня
Собянин: профилактика вечного огня проведена накануне Дня защитника Отечества
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Профилактика вечного огня проведена накануне Дня защитника Отечества в Москве, сообщил
мэр столицы Сергей Собянин.
"Накануне Дня защитника Отечества традиционно провели профилактику Вечного огня. Огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. С тех пор специалисты газового хозяйства столицы с особой заботой поддерживают техническое состояние конструкции горелки негасимого пламени. Осмотр проводится каждый день, профилактика - раз в месяц и перед важными государственными праздниками", - написал Собянин на платформе Max.
Мэр Москвы уточнил, что специалисты во время работ проверяют и чистят конструктивные элементы, меняют запальники, убирают сажу. Огонь переносят на временную горелку с помощью копии исторического факела, которым зажигал мемориал Леонид Брежнев.
Собянин добавил, что горелка оснащена системой трёхкратного резервирования - ни дождь, ни снег, ни ветер не могут погасить пламя. Обслуживание устройства Вечного огня является работой повышенной сложности, поэтому её доверяют только лучшим специалистам: с большим опытом и высочайшей профессиональной квалификацией.