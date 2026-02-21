В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

В комплексе отметили, что работает снегоуборочная и погрузочная техника. Водителей призвали быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

"В течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения, не парковать в зоне производства работ автомобили", - добавляется в сообщении.