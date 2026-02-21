https://ria.ru/20260221/moskva-2075939593.html
В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 21.02.2026
В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях", - говорится в сообщении комплекса на платформе Max
В комплексе отметили, что работает снегоуборочная и погрузочная техника. Водителей призвали быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.
"В течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения, не парковать в зоне производства работ автомобили", - добавляется в сообщении.