В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
10:29 21.02.2026
В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
москва, снегопад в москве
Москва, Снегопад в Москве
В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада

Уборка снега возле здания Государственного исторического музея в Москве
Уборка снега возле здания Государственного исторического музея в Москве
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях", - говорится в сообщении комплекса на платформе Max.
В комплексе отметили, что работает снегоуборочная и погрузочная техника. Водителей призвали быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.
"В течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения, не парковать в зоне производства работ автомобили", - добавляется в сообщении.
Синоптик рассказала о вероятности продолжения снегопадов в Москве
Москва
Снегопад в Москве
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
