Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Показания барометров будут расти и составят 750 миллиметров ртутного столба.

"В ночь на воскресенье и до полудня осадки маловероятны, под утро - минус пять - минус восемь (градусов - ред.). Во второй половине выходного дня, ближе к вечеру, скажется приближение североатлантического циклона, из-за чего небо снова нахмурится, и снег возобновится, усиливаясь в День Защитника Отечества, дневная температура - от нуля до минус трех, что теплее климатической нормы", - добавил он.