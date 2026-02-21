Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 21.02.2026
09:03 21.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Небольшой кратковременный снег, температура воздуха до минус четырех градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 21.02.2026
общество
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Небольшой кратковременный снег, температура воздуха до минус четырех градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода в Центральной России возьмет курс на постепенное улучшение. Инициатива в атмосфере столичного региона будет постепенно переходить от тыла уходящего на северо-восток циклона к гребню антициклона с запада. В Москве и по области сегодня будет облачно, днем - с прояснениями, утром местами еще возможен небольшой кратковременный снег. Максимальная температура воздуха повысится до минус одного - минус четырех (градусов - ред.)", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Показания барометров будут расти и составят 750 миллиметров ртутного столба.
"В ночь на воскресенье и до полудня осадки маловероятны, под утро - минус пять - минус восемь (градусов - ред.). Во второй половине выходного дня, ближе к вечеру, скажется приближение североатлантического циклона, из-за чего небо снова нахмурится, и снег возобновится, усиливаясь в День Защитника Отечества, дневная температура - от нуля до минус трех, что теплее климатической нормы", - добавил он.
Специалист уточнил, что за неделю до календарной весны февраль начнет медленно сдавать позиции и зима приобретет довольно мягкие черты.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Экологи предупредили о последствиях снегопадов в Москве
20 февраля, 13:10
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецСнегопад в Москве
 
 
