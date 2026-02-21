https://ria.ru/20260221/moskva-2075928761.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 21.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Небольшой кратковременный снег, температура воздуха до минус четырех градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T09:03:00+03:00
2026-02-21T09:03:00+03:00
2026-02-21T09:03:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075452747_0:245:3205:2048_1920x0_80_0_0_dcc94edd46749f3a96f9a9e6ece74828.jpg
https://ria.ru/20260220/moskva-2075744866.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075452747_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_d087291f3c5f807dc1ac25fa42a75714.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик Тишковец: в Москве в субботу ожидаются снег и до минус четырех градусов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Небольшой кратковременный снег, температура воздуха до минус четырех градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода в Центральной России возьмет курс на постепенное улучшение. Инициатива в атмосфере столичного региона будет постепенно переходить от тыла уходящего на северо-восток циклона к гребню антициклона с запада. В Москве
и по области сегодня будет облачно, днем - с прояснениями, утром местами еще возможен небольшой кратковременный снег. Максимальная температура воздуха повысится до минус одного - минус четырех (градусов - ред.)", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Показания барометров будут расти и составят 750 миллиметров ртутного столба.
"В ночь на воскресенье и до полудня осадки маловероятны, под утро - минус пять - минус восемь (градусов - ред.). Во второй половине выходного дня, ближе к вечеру, скажется приближение североатлантического циклона, из-за чего небо снова нахмурится, и снег возобновится, усиливаясь в День Защитника Отечества, дневная температура - от нуля до минус трех, что теплее климатической нормы", - добавил он.
Специалист уточнил, что за неделю до календарной весны февраль начнет медленно сдавать позиции и зима приобретет довольно мягкие черты.