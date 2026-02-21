Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о вероятности продолжения снегопадов в Москве - РИА Новости, 21.02.2026
08:10 21.02.2026
Синоптик рассказала о вероятности продолжения снегопадов в Москве
Синоптик рассказала о вероятности продолжения снегопадов в Москве
общество, москва, татьяна позднякова, снегопад в москве
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Снегопад в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мощных снегопадов до конца февраля в Москве не будет, однако на следующей неделе еще выпадет небольшое количество снега, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Снег в Москве, конечно, до конца февраля еще будет, но прогнозируется, что все праздничные дни он будет в категории "небольшой снежок" и будет идти местами. Рассчитываем, что до конца февраля уже таких снегов, как мы пережили, не будет", - сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что во вторник к столице подойдет следующий атлантический циклон и окажет свое влияние, поэтому за 12 часов может выпасть от 2 до 4 миллиметров осадков, что несравнимо меньше, чем во время минувшего снегопада в Москве.
Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Москва пережила авральную ночь из-за мощного снегопада
20 февраля, 08:07
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаСнегопад в Москве
 
 
