Синоптик рассказала о вероятности продолжения снегопадов в Москве

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мощных снегопадов до конца февраля в Москве не будет, однако на следующей неделе еще выпадет небольшое количество снега, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что во вторник к столице подойдет следующий атлантический циклон и окажет свое влияние, поэтому за 12 часов может выпасть от 2 до 4 миллиметров осадков, что несравнимо меньше, чем во время минувшего снегопада в Москве.