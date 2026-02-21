https://ria.ru/20260221/moskva-2075925072.html
Синоптик рассказала о вероятности продолжения снегопадов в Москве
Синоптик рассказала о вероятности продолжения снегопадов в Москве - РИА Новости, 21.02.2026
Синоптик рассказала о вероятности продолжения снегопадов в Москве
Мощных снегопадов до конца февраля в Москве не будет, однако на следующей неделе еще выпадет небольшое количество снега, сообщила РИА Новости главный специалист РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T08:10:00+03:00
2026-02-21T08:10:00+03:00
2026-02-21T08:10:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075672940_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_9f49d056d4265079b8f1f02ac57e117d.jpg
https://ria.ru/20260220/snegopad-2075659882.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075672940_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_0b37dfa0e746351a1eebeee61d1d5c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, снегопад в москве
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Снегопад в Москве
Синоптик рассказала о вероятности продолжения снегопадов в Москве
Синоптик Позднякова: мощных снегопадов в Москве до конца февраля не будет
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мощных снегопадов до конца февраля в Москве не будет, однако на следующей неделе еще выпадет небольшое количество снега, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Снег в Москве
, конечно, до конца февраля еще будет, но прогнозируется, что все праздничные дни он будет в категории "небольшой снежок" и будет идти местами. Рассчитываем, что до конца февраля уже таких снегов, как мы пережили, не будет", - сказала Позднякова
.
Синоптик отметила, что во вторник к столице подойдет следующий атлантический циклон и окажет свое влияние, поэтому за 12 часов может выпасть от 2 до 4 миллиметров осадков, что несравнимо меньше, чем во время минувшего снегопада в Москве.