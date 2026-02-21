Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: московский бренд косметики нарастил выпуск 2,5 раза
12:00 21.02.2026
Гарбузов: московский бренд косметики нарастил выпуск 2,5 раза
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Московский производитель гелей для медицинских исследований, косметики для домашнего ухода и аппаратной косметологии "Гельтек" в 2025 году увеличил выпуск уходовых средств на 170% в сравнении с 2024-м, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Сегодня в столице работает более 30 предприятий косметической отрасли, на которых трудятся свыше 4 тысяч человек. Благодаря поддержке города заводы расширяют мощности, внедряют инновационные разработки и наращивают объемы выпуска. Так, за 2025 год московская компания увеличила производство косметических средств на 170% в сравнении с 2024-м", — сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе столичного ДИПП.
Рост был обеспечен выпуском инновационных продуктов для ухода за кожей лица и тела, которые разработали в собственной R&D-лаборатории компании. За 2025 год предприятие вывело на рынок 86 новых продуктов, а в этом планирует увеличить эту цифру в полтора раза. Кроме того, в минувшем году производитель зарегистрировал шесть патентов, а оборот компании увеличился вдвое: с 2,5 до пяти миллиардов рублей.
Как рассказал исполнительный директор "Гельтек" Сергей Кирш, предприятие растет каждый год. В планах эту тенденцию сохранить.
"В 2025-м мы смогли купить 4,5 тысячи квадратных метров под производство, стали резидентами промышленного парка NOMAN в Люблине. Финансирование привлекли при содействии программы компенсации ставки по кредиту от Московского фонда промышленности и предпринимательства, и благодаря этому сохранили высококвалифицированные кадры, без которых я не представляю нашу работу", — подчеркнул Кирш.
Также в прошлом году компания запустила свою сеть розничных магазинов.
Москва — крупный индустриальный и научно-инженерный центр страны. Каждый год в мегаполисе открывается около 150 технологичных предприятий. В настоящий момент в Москве ведут свою деятельность практически 4,6 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся более 755 тысяч человек. В настоящий момент производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Гарбузов: компании Москвы выпускают продукты, востребованные на Масленицу
16 февраля, 14:33
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
