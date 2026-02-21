https://ria.ru/20260221/moshenniki-2075954802.html
Мошенники выманили у москвича более 41 миллиона рублей
происшествия
москва
криминал
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мошенники выманили у жителя Москвы более 41 миллиона рублей, написав ему в мессенджере от лица экс-руководителя о проверке в связи с утечкой личных данных, сообщает столичная прокуратура.
"Сообщение в мессенджере от бывшего работодателя о проводимой проверке в связи с утечкой персональных данных не вызвало подозрений у 65-летнего жителя столицы, а скорее наоборот стало отправной точкой для мошеннических действий… мужчина лишился более 41 миллиона рублей", - сообщили в официальном канале ведомства на платформе Max
Отмечается, что после этого сообщения мужчина общался с мошенниками, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и финансовой организации. Злоумышленники рассказывали о транзакциях с его счетов якобы для спонсирования противоправных действий.
"Запугав мужчину уголовной ответственностью, лжесотрудники предложили ему урегулировать вопрос путем перевода всех имеющихся сбережений в некий "резервный фонд", - рассказали в прокуратуре.
Так, за шесть дней мужчина снял в банках почти 38 миллионов рублей, а также обменял иностранную валюту на три миллиона рублей и перевел все на указанные мошенниками счета. Более того, аферисты убедили жертву взять деньги под залог квартиры, однако невозможность быстро провести оценку недвижимости уберегла его от этого шага.
Общий ущерб превысил 41,8 миллиона рублей.
"Установление лиц, причастных к мошенничеству, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре", - отметили в надзорном органе.
В прокуратуре напомнили, что стоит проверять любую полученную от неизвестных информацию и самому звонить в организацию, откуда якобы поступил звонок или сообщение.