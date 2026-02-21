Рейтинг@Mail.ru
Американцев предупредили об аферистах под видом борцов с мошенниками - РИА Новости, 21.02.2026
00:12 21.02.2026
Американцев предупредили об аферистах под видом борцов с мошенниками
Федеральная резервная система (ФРС) США предостерегла американцев о подозрительных электронных письмах с предупреждениями о мошенничестве, за которыми могут...
2026-02-21T00:12:00+03:00
2026-02-21T00:12:00+03:00
Американцев предупредили об аферистах под видом борцов с мошенниками

ФРС США предупредил американцев об аферистах под видом борцов с мошенниками

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлавное здание ФРС США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Главное здание ФРС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США предостерегла американцев о подозрительных электронных письмах с предупреждениями о мошенничестве, за которыми могут скрываться аферисты.
"Мошенники используют ложные предупреждения о махинациях и другие тактики запугивания, чтобы украсть вашу финансовую информацию", - говорится в сообщении ФРС.
Американский банковский регулятор предупреждает о необходимости с подозрением относиться к электронным письмам якобы от Федеральной резервной системы, которых не ожидал получатель.
Федеральная торговая комиссия (FTC) - независимый орган по защите прав потребителей - ранее сообщала о росте на 25% потерь американцев от действий мошенников в 2024 году по сравнению с 2023. Всего в 2024 году аферисты обогатились за счет американцев на 12,5 миллиардов долларов. Данные о потерях за 2025 год пока не обобщили.
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
СМИ: МВБ США утверждает, что мошенники из КНР получили миллиард долларов
15 октября 2025, 06:14
 
ТехнологииСШАФедеральная резервная система США
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
