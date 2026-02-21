https://ria.ru/20260221/moshenniki-2075904019.html
Американцев предупредили об аферистах под видом борцов с мошенниками
Американцев предупредили об аферистах под видом борцов с мошенниками - РИА Новости, 21.02.2026
Американцев предупредили об аферистах под видом борцов с мошенниками
Федеральная резервная система (ФРС) США предостерегла американцев о подозрительных электронных письмах с предупреждениями о мошенничестве, за которыми могут... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T00:12:00+03:00
2026-02-21T00:12:00+03:00
2026-02-21T00:12:00+03:00
технологии
сша
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149432/28/1494322864_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_ae283d5fa0708d8cdcd17a4aea4782db.jpg
https://ria.ru/20251015/moshenniki-2048300966.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149432/28/1494322864_222:0:3778:2667_1920x0_80_0_0_5acf85b8ee274971b4ff8ce2692d1f2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, федеральная резервная система сша
Технологии, США, Федеральная резервная система США
Американцев предупредили об аферистах под видом борцов с мошенниками
ФРС США предупредил американцев об аферистах под видом борцов с мошенниками
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США предостерегла американцев о подозрительных электронных письмах с предупреждениями о мошенничестве, за которыми могут скрываться аферисты.
"Мошенники используют ложные предупреждения о махинациях и другие тактики запугивания, чтобы украсть вашу финансовую информацию", - говорится в сообщении ФРС
.
Американский банковский регулятор предупреждает о необходимости с подозрением относиться к электронным письмам якобы от Федеральной резервной системы, которых не ожидал получатель.
Федеральная торговая комиссия (FTC) - независимый орган по защите прав потребителей - ранее сообщала о росте на 25% потерь американцев от действий мошенников в 2024 году по сравнению с 2023. Всего в 2024 году аферисты обогатились за счет американцев на 12,5 миллиардов долларов. Данные о потерях за 2025 год пока не обобщили.