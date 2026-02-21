Ученый назвал регионы, в которых ожидаются аномальные морозы

ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Сильные морозы накроют регионы Сибири в ближайшие пять дней, отклонение от нормы ожидается до 18 градусов, на некоторых территориях это будут самые низкие температуры с начала зимы, сообщил РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.

"Из аномального: сильное похолодание в Сибири, которое будет в ближайшие дни, очень серьезное - для автономных округов ХМАО и ЯНАО. Прогнозируется отклонение от нормы на ближайшие пять дней: на 15-18 градусов ниже нормы. Это прямо много... На некоторых территориях, вероятно, будут зафиксированы самые низкие температуры с начала зимы", - рассказал агентству ученый.