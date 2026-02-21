Рейтинг@Mail.ru
Ученый назвал регионы, в которых ожидаются аномальные морозы - РИА Новости, 21.02.2026
05:14 21.02.2026
Ученый назвал регионы, в которых ожидаются аномальные морозы
Ученый назвал регионы, в которых ожидаются аномальные морозы
Сильные морозы накроют регионы Сибири в ближайшие пять дней, отклонение от нормы ожидается до 18 градусов, на некоторых территориях это будут самые низкие... РИА Новости, 21.02.2026
2026
поволжье
Поволжье
Ученый назвал регионы, в которых ожидаются аномальные морозы

РИА Новости: в ближайшие пять дней аномальные морозы накроют Сибирь

Девушка фотографируется на природе на берегу Енисея во время морозов
Девушка фотографируется на природе на берегу Енисея во время морозов
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Девушка фотографируется на природе на берегу Енисея во время морозов. Архивное фото
ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Сильные морозы накроют регионы Сибири в ближайшие пять дней, отклонение от нормы ожидается до 18 градусов, на некоторых территориях это будут самые низкие температуры с начала зимы, сообщил РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.
"Из аномального: сильное похолодание в Сибири, которое будет в ближайшие дни, очень серьезное - для автономных округов ХМАО и ЯНАО. Прогнозируется отклонение от нормы на ближайшие пять дней: на 15-18 градусов ниже нормы. Это прямо много... На некоторых территориях, вероятно, будут зафиксированы самые низкие температуры с начала зимы", - рассказал агентству ученый.
Шихов отметил, что при этом регионы Поволжья будут находиться в климатической норме февраля.
