Внесенный в Госдуму проект уточняет условия аннулирования ВНЖ для мигрантов
19:32 21.02.2026 (обновлено: 20:00 21.02.2026)
Внесенный в Госдуму проект уточняет условия аннулирования ВНЖ для мигрантов
Внесенный в Госдуму проект уточняет условия аннулирования ВНЖ для мигрантов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года со дня РИА Новости, 21.02.2026
госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
Внесенный в Госдуму проект уточняет условия аннулирования ВНЖ для мигрантов

Мигрантам могут начать аннулировать ВНЖ при работе менее десяти месяцев в год

Посетители в многофункциональном миграционном центре
Посетители в многофункциональном миграционном центре. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года со дня их выдачи, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом также предлагается уточнение основания для аннулирования (отказа в выдаче) разрешения на временное проживание (вида на жительство): в случае если в отчетном году иностранный гражданин осуществлял трудовую (предпринимательскую) деятельность менее десяти месяцев и (или) получил при этом сумму доходов от указанной деятельности или сумму доходов от деятельности инвестиционного и управленческого характера в размере менее умноженного на региональный коэффициент прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Также такие условия предлагается распространить и на иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, в случае если в отчетном году такая деятельность осуществлялась менее десяти месяцев и/или уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на его иждивении подтверждена за период менее десяти месяцев.
В документах сообщается, что в настоящее время порог размера заработной платы, необходимый для признания иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России в качестве высококвалифицированных специалистов (ВКС), составляет не более 250 тысяч рублей в месяц. При этом, подчеркивается, что данный размер с 2010 года значительно пересматривался только один раз.
В целях уточнения устанавливаемого порога минимальной оплаты труда и исключения возможности использования льготного порядка привлечения иностранных граждан в качестве ВКС для легализации мигрантов более низкой квалификации проектом разработан следующий механизм: установление минимального порога заработной платы в размере 358,5 тысячи рублей в месяц отдельным категориям иностранных граждан, для которых размер зарплаты, необходимой для признания ВКС, снижен либо не установлен (медицинские, педагогические, научные работники, иностранные граждане, привлекаемые для работы на территории "Сколково", "Сириус", резиденты особых экономических в зон и так далее).
Для иных иностранных граждан проектом устанавливается минимальный порог заработной платы, необходимой для признания ВКС, в размере 717 тысяч рублей в месяц.
Разработанный механизм предусматривает установление ежегодной индексации порога заработной платы, необходимой для признания иностранных граждан ВКС, исходя из темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций за предыдущий год.
В документах подчеркивается, что предлагаемый механизм индексации позволит ежегодно пересматривать порог по заработной плате для ВКС с учетом темпов роста среднего размера заработной платы работников и исключит возможность привлечения в качестве указанной категории работников более низкой квалификации.
