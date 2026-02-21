Рейтинг@Mail.ru
19:22 21.02.2026 (обновлено: 20:36 21.02.2026)
Детей мигрантов могут обязать в 18 лет выехать из России
Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагает обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России или оформить патент. РИА Новости, 21.02.2026
общество, россия, госдума рф, мигранты, правительство рф
Общество, Россия, Госдума РФ, Мигранты, Правительство РФ
Выдача разрешения на работу в России иностранным гражданам. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагает обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России или оформить патент.
"Указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение тридцати дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для пребывания (проживания) в Российской Федерации, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный статьей 227.1 Кодекса фиксированный авансовый платеж", — говорится в пояснительной записке.
Помимо этого, документ предусматривает запрет на выдачу или продление трудового патента при уровне дохода ниже прожиточного минимума в расчете на себя и каждого иждивенца. Информацию о сумме доходов налоговые органы должны предоставлять в МВД в автоматическом режиме.
В таком случае предлагается также лишать трудовых мигрантов вида на жительство или разрешения на временное пребывание. Та же мера в случае принятия закона коснется и иностранных граждан, проработавших в России менее десяти месяцев в год выдачи этих документов.
ОбществоРоссияГосдума РФМигрантыПравительство РФ
 
 
