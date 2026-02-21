Детей мигрантов могут обязать в 18 лет выехать из России

"Указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение тридцати дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для пребывания (проживания) в Российской Федерации, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный статьей 227.1 Кодекса фиксированный авансовый платеж", — говорится в пояснительной записке.

Помимо этого, документ предусматривает запрет на выдачу или продление трудового патента при уровне дохода ниже прожиточного минимума в расчете на себя и каждого иждивенца. Информацию о сумме доходов налоговые органы должны предоставлять в МВД в автоматическом режиме.