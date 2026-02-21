Детей мигрантов могут обязать в 18 лет выехать из России

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагает обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России или оформить патент.
"Указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение тридцати дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для пребывания (проживания) в Российской Федерации, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный статьей 227.1 Кодекса фиксированный авансовый платеж", — говорится в пояснительной записке.
В России вводят единый формат тестирования мигрантов на знание языка
27 декабря 2025, 03:39
Помимо этого, документ предусматривает запрет на выдачу или продление трудового патента при уровне дохода ниже прожиточного минимума в расчете на себя и каждого иждивенца. Информацию о сумме доходов налоговые органы должны предоставлять в МВД в автоматическом режиме.
В таком случае предлагается также лишать трудовых мигрантов вида на жительство или разрешения на временное пребывание. Та же мера в случае принятия закона коснется и иностранных граждан, проработавших в России менее десяти месяцев в год выдачи этих документов.